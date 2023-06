Alla Barchessa di Casale sul Sile tra sole e pioggia procede il torneo di quarta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Alla Barchessa di Casale sul Sile, causa maltempo almeno fino al 11/6 torneo per giocatori e giocatrici fino ai 4.3. Oltre un centinaio i giocatori a confronto per questa competizione, che coinvolge tutta la base tennistica. Nella giornata di Giovedì le gare serali, causa temporali, si sono svolte sotto le strutture fisse. La giornata di Venerdì prevede gli incontri sin dalle ore 13. Nel maschile molti in grado di guadagnarsi la classifica dai Non classificati ai primi step i 4.6 e per i più navigati 4.5. Sono in circolo parecchie mine vaganti. Luca Kedzierski, Francesco Maguolo del Mogliano e Marco Da Lio del Mirano. Ma c’è anche un 4.4 “da paura”. Si tratta di Luciano Faccenda dello Sporting Life Center. Ha estromesso la testa di serie numero 5 con un doppio bagel e ha svelato le sue velleità per la conquista della competizione. Nel femminile sono già agli ottavi. Da battere Angelica Stradiotto e Federica De Zotti. Sono quindi tre i tornei Fitp in corso. Ultimi 3 giorni a Motta di Livenza per il kinder Trophy per i giocatori Junior dai 13 ai 16 anni composto da 64 giovani che assieme ai 68 precedenti della tappa Mini totalizzano 132 presenze. Fino al 14 Giugno all’Ostani di Montebelluna torneo di 3^ maschile fino al grado 3.3. Sono 91 i giocatori iscritti diretti da Natalja Tonazzo con la supervisione di Loredana Venturini. Tornei che iniziano a breve . Dal 10 al 23 Giugno a Silea torneo di 3^ categoria maschile, 106 i tennisti iscritti coordinati da Roberta Antonello. Dal 10 al 21 Giugno a Castelfranco torneo giovanile dai 10 ai 14 anni, diretto da Enrico Comacchio con 82 giovani e coordinati da Loredana Venturini. Dal 10 al 21 Giugno allo Sporting Life Center di Vacil 3° Open maschile Duca di Dolle con 7.000€ di montepremi, iscrizioni dai 3.5. Alessandro Da Punt e Giuliano Ferro coordineranno i 73 giocatori in lizza. Ad Istrana dal 10 al 18 Giugno torneo veterani dai 40 ai 65 anni. Sono 50 i giocatori diretti da Sonia Rossi e Marco Isotti. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 16 al 27/6 torneo giovanile al park di Villorba per i giovani dai 10 ai 16 anni circuito Young Boys. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/6. Dal 17/6 al 03/7 da Panatta Open maschile e femminile con 4.000€ di Montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 15/6.