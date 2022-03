Alla Barchessa nel rodeo di 4^ vince la tennista dell'Olivera Giorgia Bevilacqua

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Alla Barchessa di Casale sul Sile nel rodeo di 4^ categoria femminile svetta Beatrice Bevilacqua. Competizione diretta da Paola Vanin che ha decretato la vittoria dell’under 14 dell’Olivera Beatrice Bevilacqua. In finale si è imposta in due set sull’under 12 del Green Garden Veronica Pastorello. Terze Anna Cella del Green Garden e Giulia Lo Faro del Motta di Livenza. Con due vittorie sono distinte nel main draw Simona Mogni del Santa Maria di Sala, Daiana Vantini del New Tennis Silea e Sofia Maietti del Dopolavoro Ferroviario di Treviso. Sono 99 gli iscritti all’Alpe Adria in programma a Vedelago maschile e femminile fino al grado 3.4. Main draw iniziato con l’ennesimo successo di Andrea Gastaldin che da 4.4 è riuscito a strappare ancora punti preziosi per la sua progressione. Poi è andato a sbattere contro la tds numero uno Edison Martinez, al quale comunque è riuscito a vincergli ben 6 giochi, cedendo comunque il testimone al favorito del seeding. Stesso dicasi per il giocatore del Silea Matteo Zara che dopo aver messo entrambi i piedi in terza, al secondo turno, nonostante una prova convincente ha ceduto con la tds 8, Marcello Dalbosco. Damiano Baggio non ha avuto difficoltà a regolare Walter Sacchetto, mentre Daniele Trentin ha già fatto due buoni positivi. Edoardo Scodellari è riuscito a trovare il difficile bandolo della matassa con l’esperto Zen, Silvio Reginato ha vinto con il pari classifica Stefano Lazzarotto. Nella parte centrale Adrian Dittadi ha chiuso la striscia vincente del quarta categoria Matteo Vistosi, il giovane Pietro Bertasi è riuscito ad imporsi sull’esperto Bizzotto e il prossimo turno dovrà vedersela con Francesco Toniolo. Chiude il draw Massimo Paolo Lombardo che sarà opposto alla tds numero 2 Davide Santarossa. Nel femminile in semifinale ci è già arrivata Silvana Povelato, che attende la vincente tra Martini-Mondin si attendono i quarti tra Arrighetti-Mioni e Bianchi-Vario. Torneo di 4^ categoria dal 12 al 27 Marzo a Sernaglia della Battaglia con 66 concorrenti in lizza, coordinati da Gianluca Viezzer e Renzo Mancuso. Passano il turno: Maurizio Collatuzzo, Giulio Lovisotto, Marco Paoletti, Claudio De Nadai, Paolo Tormena, Enrico Durighello, Alex Dal Nevo e Davide Granzotto. Tutto pronto a Villorba per l’Open maschile dal 1/4 al 16/4 con 1.200 € di montepremi, che sarà diretto da Roberto Marian. Iscrizioni entro le ore 12 di Mercoledì 30 Marzo, dai 4.4 ai 2.1.