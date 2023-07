A Bardolino nell'Open Autosilver Marco Speronello raggiunge quota 106 contro Ragazzi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Bardolino nel veronese è andata in scena l’ennesima sfida Marco Speronello e Alessandro Ragazzi conclusa come sempre al terzo set. Stavolta Speronello si è presentato fisicamente al meglio e si è tolto due sassolini dalle scarpe. Il primo in semifinale contro Federico Salomone che l’aveva sconfitto nelle semifinali del Bnl sempre nel veronese. Poi con Ragazzi che l’aveva regolato sempre al tie-break del terzo all’Open Duca di Dolle. A Tcvo di San Vendemiano nel memorial Tombacco Speronello a causa del rinvio forzato per pioggia del torneo di Bardolino è stato estromesso dalla competizione a favore di Gschwendtner Jeremy Henri che nella giornata di ieri, in semifinale si è ripreso la rivincita contro il bassanese Francesco Salviato con il quale aveva perso negli assoluti del Veneto. La finale delle 18.00 di Venerdì 21 Luglio sarà tra un altro bassanese, Tommaso Gabrieli e l’italo-britannico con tessera Green Garden in cerca del suo 4° successo. Gabrieli è giunto all’ultimo atto, estromettendo in semifinale il suo compagno di club e di squadra Matteo Dal Zotto. Elena Covi nell’open di Scorzè raggiunge la sua terza vittoria stagionale, contro la sua ex compagna di squadra Maddalena Bettiol. Ma il risultato più rotondo l’ha confezionato in semifinale vincendo contro la tds n°1 la vicentina Eva Segato. TORNEI IN CORSO Fino al 22/7 a Silea Trofeo Area 8 Business Center torneo maschile dalla 4^ categoria fino ai 2.8. Sono 54 i players in lizza agli ordini di Roberta Antonello. Fino al 23 Luglio torneo di 4^ maschile e femminile presso lo Sporting Life Center di Vacil, con 145 giocatori. Fino al 26/7 a Volpago c'è l’Open maschile Studio K22 con 3.000€ di montepremi. Fino al 23/7 presso il Treviso tennis team ex Dlf in Via Benzi a Treviso torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 22/7 al 4/8 Villa Guidini torneo di 3^ maschile e femminile. Sono 133 i giocatori a disposizione di Pasquale Glorioso. Dal 28/7 al 6/8 a Istrana trofeo Vismec per giovani dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 26/7. Dal 29/7 al 13/8 a Visnadello presso il Pietro Burei draw azzurro per giocatori fino ai 3.2. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/7. Dal 29/7 al 12/8 a Castelfranco Veneto torneo di 3^ categoria fino ai 3.1 maschile e femminile. Dirige Giorgio Tonietto. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/7. Dal 5/8 al 19/8 a Pederobba il 2° Trofeo DM Decori e Generali Tezza torneo di 3^ categoria fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 3 Agosto.