La Rucker non si ferma: Mauro Zacchigna è un nuovo giocatore bianconero

Continua la campagna di rafforzamento della Rucker San Vendemiano, Mauro Zacchigna è un nuovo giocatore bianconero.

Triestino, nato il 16 giugno del 2004, Mauro inizia a 12 anni a giocare nelle giovanili dell’Azzurra Trieste, dopo 9 anni di calcio. Dopo una stagione alla Pallacanestro Trieste, il passaggio nel 2020 alla Vanoli Cremona con cui continua il percorso nelle giovanili iniziando al contempo l’esperienza nel mondo senior giocando la C Gold con il Sansebasket.

Aggregato alla prima squadra della Vanoli, ha maturato anche qualche presenza in serie A, disputando nella passata stagione anche le finali nazionali U19, chiuse al terzo posto con l’inserimento nel quintetto ideale della manifestazione.

Mauro Zacchigna: “Sono felice di poter continuare la mia crescita alla Rucker, di cui ho sentito parlare solo in termini positivi, come Società ed organizzazione. C’è molta ambizione, mi aspetto un campionato di alto livello, farò di tutto per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Penso di essere un giocatore versatile ad atletico che può dare il suo contributo in diverse situazioni”.

Michele Gherardini: “Con Mauro chiudiamo il roster. Come Vettori, è un 2004 tra i più promettenti a livello nazionale. Ha potuto crescere negli ultimi due anni nell’ottimo settore giovanile della Vanoli ed è stato tra i più impiegati nella squadra italiana all’Europeo Under 18 l’estate scorsa. Può giocare sia da 4 sia da 3, in campo mette tanta intensità ed è molto bravo a rimbalzo. Ci porterà sicuramente energia, atletismo e quest’anno potrà fare un ulteriore step dopo il buon esordio nella C Gold lombarda, chiusa con una media di 14 punti e 10 rimbalzi a partita”.