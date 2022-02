Che sfortuna a Bologna: la TVB soccombe a Reggio

La Nutribullet Treviso Basket torna in campoi per la 20^ giornata di campionato alla Unipol Arena di Bologna contro la pari punti UnaHotels Reggio Emilia. Per la palla a due coach Caja schiera in campo Cinciarini, Thompson, Olisevicius, Johnsons e Hopkins. I 5 titolati di TVB, invece, sono Russell, Dimsa, Sokolowski, Akele e Jones.

Un canestro di Jones servito da Sokolowski apre la partita, a cui rispondono Hopkins e Cinciarini per il 4-2. Dopo una serie di errori da una parte e dall’altra, Johnson sblocca il punteggio con la tripla e un and-one di Olisevicius spinge coach Menetti a chiamare time out (9-2). Sokolowski conquista due punti dopo il parziale reggiano e con il jumper Russell ottiene il 9-6. A Cinciarini (autore di una tripla doppia questa sera), replica ancora Sokolowski con la penetrazione del 12-8. Dopo un giro in lunetta di Johnson e un appoggio di Strautins (15-8), fa il suo ritorno in campo Henry Sims, fermo da un mese e ex di giornata. Ai liberi di Russell da una parte e Diouf dall’altra, segue il canestro di Sims (17-12). Allungano il parziale di Treviso Basket Sokolowski e Russell in contropiede, guadagnando il -1 (17-16). Un altro giro in lunetta per Cinciarini e Sims chiude il primo quarto 19-17.

TVB trova il vantaggio con la tripla di Tomas Dimsa in avvio di secondo periodo, ma Strautins dalla linea della carità ottiene il 21-20. Olisevicius realizza e Imbrò dall’arco firma la parità a quota 23. La bomba di Matteo Chillo prima e di Tomas Dimsa poi fanno esplodere la panchina Treviso (23-29). Fermano il break del team ospite i canestri di Johnson e Thompson per il 27-29. Jones con la rubata e la schiacciata e altri liberi di Cinciarini portano il punteggio sul 28-31. Un libero e un alley oop per AJ firmano il 28-34, ma una tripla di Cinciarini da rimbalzo offensivo riporta Reggio a -3. Una bellissima tripla costruita dal palleggio e l’appoggio in contropiede di Bortolani costringono coach Caja al time out, sul 31-39. Olisevicius dai 6.75 e Thompson in contropiede riavvicino Reggio Emilia, ma Sokolowski torna a punire dalla lunga distanza (36-42). Un 2/2 di Olisevicius dalla lunetta e un canestro in sospensione di Strautins mandano le formazioni negli spogliatoi sul 40-42.

Le mani in avvio di secondo tempo sono un po’ fredde e dopo due minuti il primo punto arriva da Cinciarini a cronometro fermo (41-42). Una stoppata di Akele in recupero su Hopkins lancia Sokolowski in contropiede per l’appoggio del nuovo +3, ma lo stesso Hopkins con un and one ottiene il 44 pari. Jones realizza e Diouf risponde (46-46). A Olisevicius replica Dimsa con una tripla in step back per il sorpasso 48-49. Sims torna in campo e infila la bomba, ma Crawford in sospensione conquista il 50-52. Crawford, silenzioso fino a questo momento, piazza la bomba del nuovo sorpasso, 53-52.

Olisevicius torna a punire la difesa ospite, ma una stoppata incredibile di Sims cancella Diouf (55-52). Una bella palla di Imbrò serve Chillo per il nuovo -1, ma Olisevicius firma un minibreak di 5-0 per il 60-54. Hopkins con il tap in ottiene il massimo vantaggio, ma Russell ottiene un giro in lunetta, 62-56. Johnson realizza e Crawford inventa il canestro del +10 (66-56: parziale di 13-4 in 6 minuti). Sokolowski con un libero e Dimsa con la tripla firmano il 66-60. A un libero di Hopkins, segue un canestro di Russell in contropiede (67-62). Una serie di palle perse da una parte e dall’altra chiudono la partita sul 67-62.

La Nutribullet Treviso Basket avrà una lunga pausa per la Coppa Italia e la finestra delle nazionali e tornerà in campo il weekend del 6 marzo per il match contro la Fortitudo Bologna. Seguirà, poi, la doppietta con Manresa – lunedì 7 al Palaverde e il 10 in Spagna.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-NUTRIBULLET TREVISO BASKET 67-62

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Cinciarini 12 (1/4, 2/8), Thompson 4 (2/2, 0/3), Olisevicius 18 (5/7, 2/7), Johnson 8 (2/4, 1/2), Hopkins 8 (3/7, 0/2); Strautins 6 (2/3, 0/1), Crawford 7 (2/4, 1/3), Diouf 4 (1/5). Ne: Baldi Rossi, Colombo, Bonacini. All.: Caja

NUTRIBULLET TREVISO BASKET: Russell 10 (3/6, 0/1), Dimsa 12 (4/8 da 3), Sokolowski 12 (4/4, 1/3), Akele 0 (0/1, 0/4), Jones 9 (4/8, 0/1); Bortolani 5 (1/2, 1/2), Imbrò 3 (0/1, 1/3), Chillo 5 (1/1, 1/3), Sims 6 (1/5, 1/2). Ne: Faggian, Vettori. All.: Menetti

ARBITRI: Lanzarini, Vicino, Catani

NOTE: parziali 19-17, 40-42, 53-52. T.l.: RE 13/18, TV 7/11. Da 2: RE 18/36, TV 14/28. Da 3: RE 6/26, TV 9/27. Rimbalzi: RE 44 (15 off., Cinciarini 11), TV 28 (4 off., Dimsa 6). Assist: RE 18 (Cinciarini 10), TV 15 (3 giocatori con 3). Perse: RE 16 (Cinciarini e Olisevicius 4), TV 15 (Imbrò 4). Recuperi: RE 9, TV 10 (Imbrò 4).