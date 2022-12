Basket femminile Serie A2, la Podolife Treviso lotta: ma Udine scappa nel finale

Squadra in casa

Nona vittoria per la Women Apu Delser Crich Udine che supera con un chiaro 71-52 la Podolife Treviso.

In una gara con qualche assenza di lusso (Da Pozzo, Amabiglia) da segnalare da entrambe le parti decisiva in casa friulana la prestazioni di Ronchi che chiude il referto a 17 punti.

Per Treviso bene Rosset che ne mette 14, 3 su 9 da due e 1 su 5 da tre ma in un contesto dove nessun'altra collega riesce ad arrivare alla doppia cifra.

La partita - In avvio, Treviso è più efficace: 2-7 al 5’, con le Volpi di Massimo Riga in difficoltà nel trovare il giusto ritmo partita. L’ingresso di capitan Elisa Pontoni dà a Udine qualche certezza in più sotto canestro, oltre ad Angelina Turmel, l’unica friulana ad iniziare bene. Al 10’, il punteggio è 13 pari.

Nel secondo quarto, entra in scena Sara Ronchi: 10 punti dell’azzurrina delserina e un paio di buone iniziative di Eva Lizzi permettono alle padrone di casa di chiudere avanti all’intervallo, anche se la difesa della Podolife appare tignosa e dura da superare e la sudamericana Macarena Rosset è ispirata pure in attacco. Nel secondo tempo, la musica cambia.

Treviso non è più così aggressiva, Alice Gregori e Chiara Bacchini inquadrano il canestro, Martina Mosetti è efficace soprattutto in difesa, e la Delser va, nonostante la giornata non eccezionale al tiro di Giorgia Bovenzi, reduce da noie fisiche, seppur vincente nel duello con l’altro motorino Sofia Vespignani.

Pian piano, anche grazie alla difesa a zona, Udine stritola l’avversaria, con la fisicità e il dinamismo delle proprie esterne. Nonostante un leggero infortunio, Turmel sigilla l’area e, nel quarto conclusivo, le Volpi dilagano anche a +20.

Il successo della Delser su Treviso permette alla formazione di coach Massimo Riga di consolidare definitivamente la propria posizione nella top4 della classifica, centrando così la terza qualificazione consecutiva alla Final Eight di Coppa Italia.

Il primo obiettivo stagionale della squadra del presidente Leonardo de Biase è dunque centrato. E alla fine, l’applauso del palaBenedetti è per tutte le Volpi, compresa una sorridente Eva Da Pozzo, fresca reduce dalla riuscita operazione allo zigomo destro.

Il tabellino di WomenAPU Delser Crich Udine - Podolife Treviso 71 - 52 (13-13, 36-30, 53-44, 71-52)

WOMEN APU DELSER CRICH UDINE: Codolo, Bovenzi* 4 (0/6, 1/4), Ronchi* 18 (3/8, 4/7), Penna, Bacchini* 12 (3/3, 2/5), Turmel* 7 (2/2, 0/1), Lizzi* 6 (2/7, 0/2), Pontoni 8 (2/3 da 2), Mosetti 6 (3/5, 0/2), Gregori 10 (2/4, 2/5) Allenatore: Riga M.

Tiri da 2: 17/38 - Tiri da 3: 9/26 - Tiri Liberi: 10/11 - Rimbalzi: 43 11+32 (Turmel 8) - Assist: 11 (Bovenzi 4) - Palle Recuperate: 7 (Ronchi 2) - Palle Perse: 14 (Ronchi 5)

PODOLIFE TREVISO: Zagni* 7 (3/4, 0/3), Vespignani* 5 (2/5, 0/2), Diodati 2 (0/3, 0/1), Amabiglia NE, Gatti, Egwho* 4 (2/10 da 2), Rosset* 14 (3/9, 1/5), Tramontin NE, Gini 3 (1/2 da 3), Ramò* 11 (5/6, 0/5), Volpato 6 (2/4 da 2) Allenatore: Iurlaro F.