Basket Serie A2 femminile, la Podolife Treviso si inchina alla capolista Sanga Milano

Serata da dimenticare per le orange, mai in partita contro la prima della classe del Girone Nord del Campionato di Serie A2 di basket femminile. Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano domina per tutti i 40 minuti, decidendo il match con una sfilza di triple nel terzo quarto.

Per le padrone di casa arriva cosi la settima sconfitta stagionale su 15 match. Una sconfitta che però non pregiudica la corsa alla zona play. Adesso occorre cancellare, resettare e ripartire già dall'importante match di domenica 29 gennaio in casa della Logiman Broni, una concorrente diretta per un posto al sole.

La partita - Partenza sul velluto per il Ponte Casa D’Aste che grazie a due transizioni rapide di Toffali e la tripla di Penz si ritrova sul 7-0 dopo novanta secondi. Treviso chiama il Time-out e poco dopo poco trova il primo canestro con la tripla di Rosset; Sanga che però continua a tenere il pallino del gioco grazie ad una buona difesa del pitturato e ai canestri di Madonna, Van Der Keijl e Novati (3-13).

Ritmi più lenti sul finire del quarto ma questo sembra modificare l’andamento della partita con le milanesi che vanno al primo riposo sul +9 (9-18). Treviso mette più intensità all’inizio del secondo quarto e grazie a due viaggi in lunetta torna sul -5. E’ Toffali a sbloccare l’attacco delle meneghine con una bella penetrazione che vale il 13-20.

L’attacco delle padroni di casa si affida a Vespignani e così le venete rientrano sul -4. La reazione ospite arriva immediata con Guarneri che di esperienza trova punti importanti dalla lunetta riportando le Orange sul +8 (19-27). Sanga che sul finire del primo tempo riprende le redini del match grazie al canestro di Novati e alla bella tripla di Penz che portano le due squadre al riposo lungo 19-32.

Tay Madonna indirizza immediatamente il secondo tempo con due triple, Treviso cerca do tenere il passo ma le milanesi sono brave a segnare con continuità dall’arco con Bonomi arrivando al +18 (28-46) quando mancano 200 secondi alla penultima sirena.

Treviso prova ad alzare i ritmi ma la difesa de il Ponte Casa D’Aste non sembra risentirne e anzi riesce ad aumentare seppur di poco il proprio vantaggio arrivando all’ultima pausa sul +19 (32-51).

Ultimo quarto che ha poco da dire con le due squadre che abbassano l’intensità mentre il Sanga continua ad eseguire bene in attacco allargando il divario tra le due squadre: il punteggio finale è quindi di 51-74.

Il tabellino di Podolife Treviso - Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 51 - 74 (9-18, 19-32, 32-51, 51-74)

PODOLIFE TREVISO: Zagni* 4 (2/2, 0/6), Vespignani* 15 (4/7, 1/2), Diodati 3 (0/1, 1/1), Amabiglia 3 (1/4 da 3), Gatti, Egwho* 4 (2/9 da 2), Rosset* 11 (2/8, 0/2), Cagossi NE, Gini*, Ramò 7 (2/5, 1/4), Sponchiado NE, Volpato 4 (2/6 da 2) Allenatore: Iurlaro F.

Tiri da 2: 14/40 - Tiri da 3: 4/20 - Tiri Liberi: 11/12 - Rimbalzi: 37 9+28 (Rosset 7) - Assist: 10 (Zagni 3) - Palle Recuperate: 8 (Ramò 3) - Palle Perse: 11 (Diodati 3)

IL PONTE CASA D'ASTE SANGA MILANO: Toffali* 8 (4/5, 0/2), Novati* 12 (3/6, 2/3), Guarneri 13 (3/9 da 2), Beretta, Penz* 10 (1/3, 2/4), Van Der Keijl* 8 (3/9 da 2), Bonomi 9 (0/4, 3/6), Rapetti NE, Hatch, Madonna* 14 (0/1, 4/4) Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 14/38 - Tiri da 3: 11/21 - Tiri Liberi: 13/14 - Rimbalzi: 40 7+33 (Van Der Keijl 8) - Assist: 16 (Penz 4) - Palle Recuperate: 3 (Madonna 3) - Palle Perse: 11 (Toffali 3) Arbitri: Guercio D., Giardini F.