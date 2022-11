Basket femminile Serie A2, brutta sconfitta interna per la PosaClima Ponzano

Squadra in casa

Squadra in casa Ponzano

San Giorgio MantovAgricoltura a valanga nella trasferta di Ponzano contro la PosaClima.

I 15 punti di Orazzo e la doppia doppia da 15 punti e 11 rimbalzi guidano le lombarde alla vittoria, 39-65 il finale, sulle venete, che realizzano appena 13 punti nei 20' dei due quarti centrali, e nemmeno la doppia cifra di Iuliano (11) può servire a scongiurare l'inevitabile sconfitta.

La partita - Ponzano parte forte: i primi due punti sono di un’aggressiva Sofia Varaldi. Due 2+1 di Ponzano con Gobbo e Iuliano e i 2 punti di Llorente accendono un match dove si segna poco ma si difende alla grande. Orazzo sblocca Mantova, ma Favaretto dalla lunga distanza risponde con gli interessi.

Torna sul parquet, dopo oltre tre settimane, Marta Pellegrini, che riceve l’abbraccio del pubblico e ringrazia trovando il canestro dopo soli 40”. Coach Purrone, sul 12-8 è costretto a chiamare timeout. Bernardoni riporta a 2 lunghezze lo svantaggio di Mantova con un bel movimento spalle a canestro e chiude il quarto sul 12 a 10 Posaclima.

Botta e risposta tra Llorente e Iuliano ad inizio quarto. Varaldi colpisce dai 6.75, ma Bottazzi segna ancora per il -2. Orazzo comincia a fare sul serio e coach Gambarotto ferma il match sul 17 a 17. Bottazzi firma il primo vantaggio Mantovagricoltura con 3 punti importantissimi. La Posaclima non riesce a trovare la via del canestro e scivola sul -8 con la tripla di Orazzo (17-25).

Torna a segnare la Posaclima e lo fa con Varaldi che sfrutta l’assist di Iuliano per portarsi sul – 6, ma il primo tempo è chiuso dalla tripla sulla sirena di Labanca (19-28). Labanca riprende da dove aveva finito e apre la terza frazione battendo Gobbo in 1vs1.

Iuliano cerca le contromisure ma Orazzo è incontenibile e in contropiede punisce ancora le imprecisioni della Posaclima. Bottazzi replica per +16 Mantovagricoltura. Llorente si unisce alla festa e di fatto chiude il match con ancora 24’ da giocare, la Posaclima non ha più benzina. Petronio chiude il quarto sul 25 a 53.

L’ultimo quarto per Mantova è pura accademia. I canestri di Mioni e Tivenius rendono meno amara la sconfitta: finisce 39 a

Il tabellino di Posaclima Ponzano - San Giorgio MantovAgricoltura 39 - 65 (12-10, 19-28, 25-53, 39-65)

POSACLIMA PONZANO: Bianchi NE, Tivenius* 8 (3/7, 0/1), Mioni 6 (2/3 da 2), Iuliano* 11 (4/9, 0/6), Rosar, Gobbo* 2 (1/6 da 2), Favaretto* 3 (0/6, 1/3), Varaldi* 7 (2/5, 1/5), Ballarin NE, Pellegrini 2 (1/2, 0/2), Zanatta NE, Pertile NE Allenatore: Gambarotto M.

Tiri da 2: 13/42 - Tiri da 3: 2/17 - Tiri Liberi: 7/15 - Rimbalzi: 34 10+24 (Tivenius 10) - Assist: 7 (Gobbo 4) - Palle Recuperate: 6 (Mioni 2) - Palle Perse: 19 (Iuliano 6)

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Dell'olio*, Llorente* 15 (7/11 da 2), Togliani NE, Petronio 5 (1/1, 1/4), Buelloni, Bevolo* 8 (1/4, 2/3), Bernardoni* 6 (1/4 da 2), Bottazzi 10 (1/2, 2/5), Labanca 6 (1/3, 1/1), Orazzo* 15 (4/9, 1/4), Silocchi Allenatore: Purrone S.

Tiri da 2: 16/35 - Tiri da 3: 7/17 - Tiri Liberi: 12/19 - Rimbalzi: 46 8+38 (Llorente 11) - Assist: 9 (Llorente 4) - Palle Recuperate: 6 (Orazzo 3) - Palle Perse: 21 (Squadra 4) - Cinque Falli: Labanca

Arbitri: Foschini M., Zaniboni F.