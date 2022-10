Basket femminile Serie A2, blitz a Trieste per la Podolife Treviso: 71-80 il finale

Squadra in casa

Squadra in casa Futurosa Trieste

Successo prezioso per la Podolife Nuova Pallacanestro Treviso che passa 71-80 sul campo del Futurosa #Forna Basket Trieste. Buona prestazione corale per la formazione di Coach Iurlaro che porta in doppia cifra Zagni, Vespignani, Egwho, Ramò e Amabiglia.

Per Trieste 13 di Miccoli e 16 di Sammartini, rimandato l'appuntamento con la prima vittoria casalinga.

La partita - Match in grande equilibrio nella prima frazione di gioco, una frazione dove nessuna delle due contendenti riesce ad andare in fuga. Il tempo si chiude sul 21-22 per le ospiti. Nel secondo quarto Treviso tenta un primo allungo piazzando un parziale di +3, 18-21 la frazione che manda le squadre negli spogliatoi sul 39-43.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga le ragazze di Iurlaro piazzando l'affondo decisivo lasciando alle padrone di casa solo 16 punti e mettendone 23 nel canestro avversario. Al minuto 30 il tabellone dell'Allianz Dome recita Trieste 55, Treviso 66.

Nel quarto finale le orange amministrano il vantaggio e chiudono il match con un chiaro 71-80. Per la Podolife è la seconda vittoria in stagione mentre Trieste deve incassare la terza sconfitta su 4 incontri.

Il tabellino di Futurosa #Forna Basket Trieste - Podolife Treviso 71 - 80 (21-22, 39-43, 55-66, 71-80)

FUTUROSA #FORNA BASKET TRIESTE: Streri 5 (1/3, 1/7), Cumbat 9 (2/4, 1/2), Castelletto 3 (0/1, 1/2), Croce 5 (1/2, 1/3), Bosnjak* 9 (3/8 da 3), Miccoli* 13 (4/11 da 2), Grassi NE, Sammartini* 16 (5/8, 2/3), Camporeale* 5 (1/4, 1/4), Carini* 6 (3/4 da 2) Allenatore: Scala A.



Tiri da 2: 17/37 - Tiri da 3: 10/29 - Tiri Liberi: 7/11 - Rimbalzi: 31 12+19 (Sammartini 8) - Assist: 16 (Sammartini 4) - Palle Recuperate: 7 (Miccoli 3) - Palle Perse: 11 (Miccoli 3)

PODOLIFE TREVISO: Zagni* 12 (1/2, 3/6), Vespignani* 13 (2/4, 0/4), Diodati NE, Amabiglia 14 (1/1, 4/8), Gatti, Egwho* 14 (4/8 da 2), Rosset* 7 (2/4, 1/1), Tramontin NE, Cagossi NE, Gini 2 (1/1 da 2), Ramò* 16 (5/6, 2/6), Volpato 2 (0/1 da 2) Allenatore: Iurlaro F.

Tiri da 2: 16/27 - Tiri da 3: 10/25 - Tiri Liberi: 18/21 - Rimbalzi: 36 7+29 (Zagni 11) - Assist: 13 (Vespignani 7) - Palle Recuperate: 2 (Vespignani 1) - Palle Perse: 14 (Egwho 4) - Cinque Falli: Volpato



Arbitri: Foti A., Vicentini E.

IL VIDEO COMPLETO DELL'INCONTRO