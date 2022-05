Champions League, Bortolani della TVB è il "Best Young Player" della stagione

Nella giornata odierna, Giordano Bortolani è stato premiato a Bilbao - sede delle Final Four - Best Young Player della stagione 2021-22 di Basketball Champions League. Con 14.7 punti (20.5 a partita nel mese di marzo) e 2.7 rimbalzi di media, il classe 2000 è stato uno dei protagonisti della cavalcata della Nutribullet Treviso Basket fino al Round of 16 di BCL. Bortolani ha ottenuto il titolo di Best Young Player con il 54% dei voti, davanti a Sadik Emir Kabaca (del Galatasaray Nef, 17%) e Mikael Jantunen (Filou Oostende, 12%) e ha ricevuto il premio dal Segretario Generale FIP Maurizio Bertea.

Ecco il suo commento: "A inizio stagione non pensavo minimamente a un premio di questo genere, poi con il passare dei mesi mi sono reso conto che stavo facendo davvero bene e avrei anche potuto vincerlo, ma rimane una bella sorpresa per me. In Basketball Champions League ci sono molti ragazzi promettenti, quindi sono veramente contento ed è una grande soddisfazione aver ottenuto questo riconoscimento, aiutando allo stesso tempo la squadra nel nostro percorso in BCL. L'atmosfera a Bilbao era davvero bella e ricevere il premio in un evento così ben organizzato e pieno di gente è stata un'esperienza ancora più speciale. Per quanto riguarda domani, siamo carichi e concentrati sulla partita. Cerchiamo di chiudere al meglio la Regular Season e mettere in campo un'altra buona prova anche a Trieste."

NEXT GEN CUP: TRIONFO TVB, 3/3 E FINAL FOUR DI VARESE CONQUISTATE!

La Nutribullet Treviso Basket chiude a punteggio pieno la fase a gironi della Next Gen Cup, il torneo a cui prendono parte le formazioni U19 delle 16 squadre di LBA. I ragazzi di TVB, guidati da coach Paolo Sfriso, hanno vinto tutte e 3 le gare del gruppo C, imponendosi a Pesaro rispettivamente giovedì 5, venerdì 6 e oggi, sabato 7, su Fortitudo Bologna, Dinamo Sassari e Olimpia Milano. Treviso Basket, quindi, si assicura un posto alle Final Four che si disputeranno venerdì 13 e sabato 14 maggio a Varese, raggiungendo le già qualificate Cremona, Pesaro e Varese. Qui, TVB scenderà in campo alla Enerxenia Arena contro la Carpegna Prosciutto Pesaro venerdì alle 17.30 (diretta su Disovery+ e sul sito LBA) per la Semifinale. Al termine della sfida contro Milano, il nostro Edoardo Ronca, classe 2003, è stato eletto MVP del gruppo C, con 17.3 punti di media a partita.

Di seguito i punteggi e gli highlights delle 3 gare:

NUTRIBULLET TREVISO BASKET 83-64 FORTITUDO BOLOGNA (20-13; 42-27; 63-49; 83-64)

Marin 6, Tadiotto 6, Pellizzari 7, Torresani 1, Faggian 12, Vettori 16, Ronca 20, Poser 6, De Marchi, Martin 6, Guidolin 2, Falqueto 1

BANCO DI SARDEGNA SASSARI 85-92 NUTRIBULLET TREVISO BASKET (19-28; 46-51; 59-71; 85-92)

Marin, Tadiotto 9, Pellizzari 5, Torresani 9, Vettori 16, Ronca 15, Poser 23, De Marchi, Martin 3, Guidolin, Falqueto 12

NUTRIBULLET TREVISO BASKET 81-54 A|X ARMANI EXCHANGE (13-17; 36-30; 55-42; 81-54)

Marin 4, Tadiotto 5, Pellizzari, Torresani 10, Faggian 15, Vettori 16, Ronca 17, De Marchi, Martin 8, Guidolin, Falqueto 6.