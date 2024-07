La pallacanestro unisce Conegliano e Vittorio Veneto: nasce il Basket Team Prealpi

L’amore per la pallacanestro e il desiderio di offrire il meglio ai giovani cestisti sono molto più forti del campanilismo. Vigor Basket Conegliano e Falcons Pallacanestro Vittorio Veneto stringono, per la prima volta nella loro storia, una organica collaborazione e uniscono le forze. Nasce Basket Team Prealpi, in cui giocheranno assieme i giocatori classe 2011 (cioè di terza media) provenienti dalle due società.

Nei campionati Under 14 al via dal prossimo autunno, Basket Team Prealpi schiererà una squadra nella categoria Silver, che disputerà sfide nella Sinistra Piave trevigiana e nel Bellunese, e una squadra nella più competitiva categoria Gold, assieme alle più importanti società della Marca e della provincia di Vicenza. A seconda del campionato che disputeranno, i ragazzi saranno tesserati per la prossima stagione nella Vigor o nei Falcons. Allenamenti e partite delle due squadre saranno in parte a Conegliano e in parte a Vittorio Veneto, e non mancheranno occasioni condivise da Silver e Gold, che formano un unico progetto sportivo. A raggiungere lo storico accordo, i due presidenti Luca Tintinaglia (Vigor) e Massimo Cettolin (Falcons) con il rispettivo supporto dei dirigenti Massimo Gucci e Daniele Franco.

“Basket Team Prealpi” è il primo passo di una collaborazione tra le due società che intende ampliarsi negli anni, anche se per ora nelle altre categorie giovanili le squadre rimarranno distinte tra Vittorio Veneto e Conegliano, e lo stesso vale per la prima squadra. Vicinanza geografica e valori condivisi tra le due società hanno reso agevole trovare l’accordo, che parte con i ragazzi del 2011 perché a Vittorio e Conegliano ci sono due gruppi di pari valore (primo e secondo nel loro girone, nella scorsa stagione) ma non molto numerosi. Team Prealpi nasce anzitutto per offrire ai ragazzi di Conegliano e Vittorio la possibilità di cimentarsi con coetanei di pari livello tecnico e fisico e per offrire la migliore esperienza cestistica a ciascuno.

I due Basket Team Prealpi avranno ciascuno un allenatore e un vice, con il supporto del preparatore atletico. Samuel Favaro allenerà la Prealpi Gold, Mario Mozzon la Prealpi Silver. Basket Team Prealpi ha avuto il suo esordio semiufficiale al torneo Suoncolora di Fogliano di Redipuglia a giugno, dove i ragazzi di Conegliano e Vittorio Veneto, pur giocando partite insieme per la prima volta, hanno ottenuto un ottimo terzo posto. Altri futuri compagni di squadra, inoltre, partecipano in queste settimane agli allenamenti della Summer League della Ducks Academy a Conegliano.