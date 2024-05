Playoff Serie A2, capolavoro Treviso: batte Mantova e vola in semifinale

Il Martina Treviso stacca un pass per la semifinale play-off vincendo 59-55 contro la San Giorgio MantovAgricoltura.

LA PARTITA

Le ospiti si mettono in mostra con un break che dà loro due possessi di vantaggio, ma nella battaglia da dietro l'arco nata successivamente sono le venete ad imporsi arrivando sul 16-11; un jumper e due tiri a cronometro fermo realizzati, aiutano le lombarde a chiudere sul 16-15 il primo quarto.

Mantova torna in vantaggio, però Treviso con un parziale di 10-2 si porta sul +7 e tenta la fuga; la San Giorgio macina gioco e accorcia le distanze fino al -1, tuttavia l'ultima parola spetta alle padrone di casa che segnano il 30-27 con cui si va all'intervallo.

Al ritorno sul parquet, le trevigiane dettano nuovamente il loro ritmo arrivando sino a tre possessi di vantaggio sulle rivali, ma un break di 0-5 serve alle mantovane per tornare a contatto; nei minuti successivi un parziale di 7-2 spegne momentaneamente i sogni di rimonta delle ospiti, le quali però segnano cinque punti di fila che valgono il -2 prima della bomba targata Martina Treviso per il 46-41 alla mezz'ora.

Il tiro in sospensione in apertura di quarto periodo potrebbe dare la vittoria alle padrone di casa, Mantova non è d'accordo e con un parziale di 0-9 mette la freccia del sorpasso (49-50); le venete, con le ultime energie, firmano il controparziale di 8-0 decisivo per conquistare il vantaggio e andare sul +6 a 3' dalla fine.

La San Giorgio ha un ultimo sussulto d'orgoglio e con un break di 0-5 torna sul -1, ma i tiri a cronometro fermo realizzati dal Martina scrivono il 59-55 al 40' di gioco. Per Treviso sono da segnalare le performance di D'angelo (19 punti e 3 recuperi), Vespignani (13 punti), Da Pozzo (9 punti, 12 rimbalzi e 3 stoppate) e Egwoh (6 punti e 11 rimbalzi); a Mantova nulla servono le prestazioni di Orazzo (17 punti e 5 rimbalzi) e Fietta (16 punti).

IL TABELLINO

Martina Treviso - San Giorgio MantovAgricoltura 59 - 55 (16-15, 30-27, 46-41, 59-55)



MARTINA TREVISO: Zagni 6 (0/1, 2/2), Vespignani* 13 (3/5, 1/4), Amabiglia, Capra, Perini* 2 (1/2, 0/3), Lazzari NE, D'Angelo* 19 (5/11, 3/7), Gini 4 (2/3, 0/3), Da Pozzo* 9 (4/9 da 2), Egwoh Ashley* 6 (2/13 da 2) Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 17/45 - Tiri da 3: 6/21 - Tiri Liberi: 7/12 - Rimbalzi: 39 13+26 (Da Pozzo 12) - Assist: 7 (Vespignani 2) - Palle Recuperate: 7 (D'Angelo 3) - Palle Perse: 9 (Da Pozzo 3)



SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Fietta* 16 (7/11, 0/1), Novati* 8 (4/5, 0/4), Llorente, Dell'Olio V.* 6 (0/4, 2/7), Nwachukwu, Petronio* 4 (2/6 da 2), Cremona 2 (1/3, 0/1), Bottazzi 2 (1/2, 0/2), Veghini NE, Benetti NE, Orazzo* 17 (4/6, 2/2) Allenatore: Logallo L.

Tiri da 2: 19/37 - Tiri da 3: 4/17 - Tiri Liberi: 5/7 - Rimbalzi: 38 6+32 (Petronio 6) - Assist: 4 (Fietta 1) - Palle Recuperate: 1 (Fietta 1) - Palle Perse: 13 (Dell'Olio V. 3) - Cinque Falli: Novati

Arbitri: Mariotti D., Turello F.