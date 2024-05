Playoff Serie A2, serata storta per Treviso: Derthona dilaga e fa sua gara-1

In un match senza storia l'Autosped BCC Derthona conquista Gara 1 contro Martina Treviso con il punteggio di 76-37.

LA PARTITA

A dare il via all'incontro è il canestro di Egwoh, ma lo 0-2 è l'unico momento del match in cui la formazione veneta sarà davanti. Derthona risponde infatti subito con un parziale di 8-0 che le consente di prendere il comando del match e grazie a un'ottima prestazione del suo quintetto tocca il +10 già a metà del quarto (15-5).

Treviso resta senza segnare per oltre cinque minuti e non riesce ad arginare l'attacco delle giraffe, che vanno al primo riposo sul punteggio di 21-5. Con un parziale di 6-0 all'inizio del secondo quarto, le biancorosse superano anche i 20 punti di vantaggio (27-5), prima che il gioco da tre punti di Gini interrompa gli ormai sette minuti senza canestri della formazione ospite.

Per la seconda frazione consecutiva Treviso segna meno di dieci punti, mentre dall'altra parte Attura è una macchina al tiro da tre punti: all'intervallo lungo il punteggio è di 41-9 per le padrone di casa. Nel terzo periodo Treviso prova a trovare un po' di ritmo in attacco, segnando 14 punti, ma dall'altra parte Derthona ne mette 26.

Nella terza frazione la squadra di casa trova il massimo vantaggio sul +49 (67-18), prima di andare all'ultima pausa sul 67-23. L'ultimo quarto è una pura formalità, con Derthona che si rilassa e chiude sul 76-37. Melchiori è la top scorer del match con 17 punti, mentre Cerino firma una doppia doppia da 15 punti e 13 rimbalzi.

Derthona mette a referto ben 26 assist di squadra e infligge 6 stoppate alle avversarie (4 per Premasunac). Treviso viene tenuta al 16% dal campo, con sole quattro giocatrici a referto.

IL TABELLINO

Autosped BCC Derthona Basket - Martina Treviso 76 - 37 (21-5, 41-9, 67-23, 76-37)



AUTOSPED BCC DERTHONA BASKET: Marangoni* 8 (2/4, 1/2), Premasunac* 10 (3/3 da 2), Cerino* 15 (6/8, 1/1), Espedale, Leonardi, Baldelli 7 (2/5, 1/4), Gianolla 6 (3/10 da 2), Thiam NE, Attura* 13 (1/4, 3/5), Castagna, Melchiori* 17 (4/5, 3/5) Allenatore: Cutugno O.

Tiri da 2: 21/42 - Tiri da 3: 9/23 - Tiri Liberi: 7/9 - Rimbalzi: 52 11+41 (Cerino 13) - Assist: 26 (Cerino 5) - Palle Recuperate: 7 (Cerino 2) - Palle Perse: 12 (Premasunac 2)



MARTINA TREVISO: Zagni, Vespignani* 11 (2/7 da 2), Amabiglia, Capra, Perini*, Lazzari NE, D'Angelo C.* 8 (1/11, 1/9), Gini 7 (3/4, 0/6), Da Pozzo*, Egwoh Ashley* 11 (5/13 da 2) Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 11/48 - Tiri da 3: 1/23 - Tiri Liberi: 12/18 - Rimbalzi: 43 18+25 (Egwoh 10) - Assist: 4 (Vespignani 3) - Palle Recuperate: 7 (Egwoh 3) - Palle Perse: 11 (Da Pozzo 3)

Arbitri: Di Luzio F., Alessi N.