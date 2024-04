Treviso vince il Derby e chiude la Regular Season al quinto posto

Impresa di Martina Treviso che vince meritatamente sul campo di Alpo trascinata da una super Chelsea D'Angelo, protagonista con 20 punti. Grazie a questo risultato e alla sconfitta di Trieste, Treviso chiude al quinto posto in regular season, miglior piazzamento della storia del club in serie

LA PARTITA

Il canestro in apertura sembra dare alle padrone di casa le redini del gioco, tuttavia sono le trevigiane ad imporsi con un netto parziale di 0-12 che non lascia scampo alla compagine allenata da coach Soave; dopo aver scavato il solco arrivando sul 4-20, le ospiti calano di intensità e finiscono vittime del break casalingo di 8-3 prima di segnare la tripla che scrive il 12-26 alla fine primo quarto.

Il secondo periodo si apre con un velocissimo botta e risposta che però giova solamente a Treviso, brava a gestire il vantaggio e allungare fino al +16 quando mancano solo 3' all'intervallo; la Ecodem rialza la testa infliggendo un parziale di 9-2 che ricuce lo strappo creatosi tra le due formazioni, infine le due rivali si annullano rispondendosi colpo su colpo, chiudendo il primo tempo sul 31-40. In una ripresa priva di emozioni, le ospiti cercano di mettere in ghiaccio la contesa con un break di 0-7, ma Alpo annulla tutto segnando sette punti di fila; il finale di terzo quarto rimane a tinte trevigiane con due triple che dicono 40-53 alla mezz'ora.

All'inizio del quarto periodo, Treviso si porta sul +15 non lasciando scampo alle padrone di casa, le quali però con un parziale di 14-2 rimettono la partita completamente in equilibrio; le ospiti sono brave a non farsi sfuggire la partita dalle mani, così infliggono prima un break di 2-8 per portarsi avanti di tre possessi pieni e poi chiudono i giochi sul 61-68 con un tiro a cronometro fermo.

La Ecodem chiude con quattro giocatrici in doppia cifra nei nomi di Turel (12 punti), Parmesani (11 punti e 7 rimbalzi), Frustaci e Soglia (entrambe a quota 10 punti), da segnalare anche la performance di Nori (8 punti e 14 rimbalzi); il Martina Treviso ringrazia la sua top scorer D'angelo (20 punti), Da Pozzo (11 punti e 9 rimbalzi) ed Egwoh (10 punti e 15 rimbalzi).

IL TABELLINO

Ecodem Alpo - Martina Treviso 61 - 68 (12-26, 31-40, 40-53, 61-68)



ECODEM ALPO: Parmesani* 11 (3/7, 1/2), Nori* 8 (3/8, 0/1), Turel* 12 (1/2, 2/5), Fiorentini NE, Rosignoli 8 (1/3, 2/7), Moriconi NE, Soglia 10 (5/10 da 2), Chiaretto NE, Furlani NE, Frustaci* 10 (4/8, 0/2), Pastore* 2 (1/4 da 2) Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 18/42 - Tiri da 3: 5/17 - Tiri Liberi: 10/11 - Rimbalzi: 44 11+33 (Nori 14) - Assist: 7 (Frustaci 3) - Palle Recuperate: 5 (Parmesani 2) - Palle Perse: 19 (Parmesani 6) - Cinque Falli: Soglia



MARTINA TREVISO: Zagni 9 (0/1, 3/4), Vespignani* 7 (0/2, 2/5), Amabiglia 3 (1/3 da 3), Capra, Perini* 8 (1/5, 1/3), Baseggio NE, D'Angelo C.* 20 (8/15, 1/6), Gini, Da Pozzo* 11 (3/6, 1/1), Egwoh Ashley * 10 (4/13 da 2) Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 16/46 - Tiri da 3: 9/26 - Tiri Liberi: 9/15 - Rimbalzi: 40 14+26 (Egwoh Ashley 15) - Assist: 9 (Vespignani 4) - Palle Recuperate: 11 (Vespignani 4) - Palle Perse: 11 (D'Angelo C. 3) - Cinque Falli: D'Angelo C.



Arbitri: Giovagnini F., Caneva S.