Treviso che spettacolo, Bolzano è costretta ad inchinarsi

Bella serata per la Martina Treviso che bella l'Alperia Basket Club Bolzano per 74-59. Grande prestazione della squadra trevigiana che sfodera una gara di energia e carattere, con 4 giocatrici in doppia cifra, una ritrovata Gini e 9 atlete su 11 a referto.

Un successo fondamentale in chiave playoff, quarta vittoria nelle ultime cinque gare

Dopo un primo quarto in cui le squadre si rispondono a vicenda, Treviso rompe gli equilibri nella seconda frazione, grazie a un parziale di 21-7 che le permette di chiudere il primo tempo davanti 37-21.

Il match si chiude di fatto dopo quei primi venti minuti, perché Bolzano non riesce mai a risalire la china e a porre delle minacce concrete alle avversarie, per cui il match si chiude sul punteggio di 74-59.

La top scorer di Treviso è Gini, che in uscita dalla panchina segna 14 punti, ma anche Pobozy (13), Egwoh (13) e D’angelo (11) sono in doppia cifra.

Treviso domina a rimbalzo (52-38) e tira con il 45% dal campo contro il 28% delle avversarie. Bolzano non sfrutta i 19 punti di Vella e rimane ferma a quota 20 punti, mentre Treviso aggancia Matelica al quarto posto a quota 34.

IL TABELLINO

Martina Treviso - Alperia Basket Club Bolzano 74 - 59 (16-14, 37-21, 59-40, 74-59)

MARTINA TREVISO: Zagni 3 (1/1 da 3), Vespignani* 8 (3/7 da 2), Amabiglia 5 (1/3 da 3), Capra, Perini* 2 (0/1, 0/3), Lazzari, D'Angelo C.* 11 (3/5, 1/4), Gini 14 (1/3, 4/6), Pobozy* 13 (4/7 da 2), Da Pozzo 5 (1/2 da 2), Egwoh Alessia* 13 (5/7 da 2) Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 17/33 - Tiri da 3: 7/20 - Tiri Liberi: 19/27 - Rimbalzi: 52 9+43 (Vespignani 12) - Assist: 10 (Vespignani 6) - Palle Recuperate: 2 (Vespignani 1) - Palle Perse: 13 (Zagni 4)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Kotnis* 12 (3/11, 2/4), Mazzucco NE, Schwienbacher* 11 (3/12, 1/8), Rainis 2 (1/5, 0/2), Giordano* 2 (0/1, 0/2), Egwoh* 9 (4/11 da 2), Gualtieri 4 (2/4, 0/3), Missanelli NE, Vella* 19 (5/9, 2/8), Fracaro NE, Kob NE Allenatore: Sacchi R.

Tiri da 2: 18/53 - Tiri da 3: 5/27 - Tiri Liberi: 8/9 - Rimbalzi: 38 12+26 (Kotnis 9) - Assist: 9 (Schwienbacher 5) - Palle Recuperate: 9 (Rainis 3) - Palle Perse: 6 (Vella 3)

Arbitri: Esposito A., Scaramellini E.