Treviso vola altissima, la sesta vittoria arriva in trasferta

Con una grandissima ripresa la squadra di coach Matassini torna alla vittoria espugnando il campo di Ancona. Top scorer una super D'Angelo da 21 punti. Arriva così una bella vittoria esterna per la Martina Treviso, che ha la meglio su Basket Girls Ancona per 51-70 al termine di una partita combattuta per tre quarti.

La partita

La cronaca (Fonte LBF) - È un primo periodo molto equilibrato, con le due squadre che si rispondono a vicenda e non lasciano mai scappare le avversarie. Il massimo vantaggio è solo di +5, ed è sugellato dalla tripla di Chelsea D’Angelo per il 9-14. Ancona risponde però con una tripla di Perdicca e con un canestro di Boric e impatta a quota 14, con il quarto che si chiude sul 14-15 grazie al libero di Moretti. Francia segna subito 7 punti in tre minuti al rientro in campo dopo la prima pausa e Ancona riprende il comando del match (24-21).

Cinque punti consecutivi di Boric e Mataloni spingono Ancona sul +8 (29-21) e con i liberi della numero 99 la squadra di casa trova anche il suo primo vantaggio in doppia cifra (33-23). Treviso però risponde e piazza subito un controparziale di 10-0 che le permette di riportarsi in parità a quota 33, ristabilendo così subito l’equilibrio che Ancona aveva cercato di spezzare. Zagni e Vespignani portano addirittura Treviso avanti, ed è proprio sul 33-36 che si chiude il secondo quarto. 8 palle recuperate per Treviso, contro le zero di Ancona, che contribuiscono anche ai 16 punti in area della squadra ospite, contro i soli 10 delle padrone di casa. È di Treviso anche l’unica giocatrice in doppia cifra dopo i primi venti minuti, Chelsea D’Angelo con 12.

Nel terzo periodo Ancona ritrova la parità a quota 38 grazie alla tripla di Mataloni e sempre grazie al canestro della numero 12 si riporta addirittura in vantaggio (40-39). D’Angelo però riporta avanti Treviso e nei minuti dopo la sequenza si ripete: Ancona ritrova il vantaggio con Mataloni e Treviso se lo riprende con D’Angelo. Stavolta però le ospiti riescono a segnare con più continuità e grazie a Egwoh e Da Pozzo chiudono il quarto sul 48-53.

L’ultimo quarto è totalmente a senso unico e può essere riassunto in un solo modo: Treviso trova un parziale di 0-17 che indirizza senza alcun tipo di replica la partita. Ancona trova i suoi primi punti quando mancano solo 32 secondi alla fine e sono dei liberi di Margherita Mataloni, mentre Treviso manda a segno tutte le giocatrici che manda in campo eccetto Amabiglia. Il match si chiude sul 51-70, con le padrone di casa che crollano completamente nell’ultima frazione e che perdono ben 11 palloni solo nell’ultimo periodo.

Il totale a fine match dirà 22 con solo una recuperata, mentre Treviso ne perde 8 e ne recupera ben 14 (5 di Perini). I punti in area delle venete saranno 20 a fine partita contro i 12 delle marchigiane, con D’Angelo MVP da 21 punti. Ancona perde così proprio il passo di Treviso in classifica, con due punti che separano le squadre in classifica.

Il tabellino

Basket Girls Ancona - Martina Treviso 51 - 70 (14-15, 33-36, 48-53, 51-70)



BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca* 8 (1/1, 2/3), Francia 9 (2/2, 1/1), Pelizzari, Mataloni* 16 (2/4, 3/8), Albanelli NE, Carloni NE, Gasparri NE, Yusuf* 2 (1/2 da 2), Maroglio*, Malintoppi 7 (2/3, 1/1), Boric* 9 (2/7, 1/6) Allenatore: Paolasini L.

Tiri da 2: 10/22 - Tiri da 3: 8/21 - Tiri Liberi: 7/13 - Rimbalzi: 31 5+26 (Boric 7) - Assist: 4 (Pelizzari 1) - Palle Recuperate: 1 (Pierdicca 1) - Palle Perse: 22 (Pelizzari 4)

MARTINA TREVISO: Zagni 4 (2/3, 0/1), Vespignani* 7 (1/2 da 2), Amabiglia, Perini* 9 (4/7, 0/2), Moretti 6 (1/3, 0/2), D'Angelo C.* 21 (5/10, 3/6), Gini 5 (1/1, 1/2), Pobozy* 8 (4/4, 0/2), Da Pozzo* 6 (1/3 da 2), Egwoh 4 (2/4 da 2) Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 21/37 - Tiri da 3: 4/16 - Tiri Liberi: 16/24 - Rimbalzi: 30 6+24 (Egwoh 5) - Assist: 2 (Zagni 1) - Palle Recuperate: 14 (Perini 5) - Palle Perse: 8 (Egwoh 3)

Arbitri: Galluzzo D., Grieco C.