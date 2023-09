Serie A2 femminile, Martina Treviso buon test contro la Futurosa Trieste

Il primo impegno casalingo di Martina Treviso si conclude con una bella vittoria, 58-37 contro la Futurosa Trieste. Al di là del risultato, sono arrivate ottime indicazioni per coach Matassini e il suo staff che stanno lavorando con l’organico non al completo: Lalic infatti è rientrata in Australia, mentre Egwoh è ancora ai box per un problema al ginocchio in via di definizione.

Nonostante le assenze però, la squadra trevigiana ha mostrato già un buon ritmo, ottime intese e la voglia di continuare a crescere sul progetto tecnico pensato dal nuovo allenatore trevigiano.

Le orange hanno di fatto sempre condotto la gara, prendendo in mano le redini della sfida fin dalla palla a due, mostrando anche una buona intensità difensiva che ha messo in difficoltà il gioco di una Trieste che ha dovuto rinunciare alla grande ex della sfida, Macarena Rosset.

A brillare in modo particolare sono state Vespignani (12p) e Pobozy (16p), ma è tutta la squadra che ha mandato segnali molto incoraggianti in vista dell’esordio in campionato.

Il programma di avvicinamento alla regular season continuerà la prossima settimana con due appuntamenti molto importanti: mercoledì il derby amichevole contro Abano fuori casa (inizio ore 20,30), e sabato un vero e proprio test generale contro la grande corazzata del girone B, le cugine dell’Alpo Basket con palla a due fissata al PalaPascale per le ore 18.

MARTINA TREVISO – FUTUROSA TRIESTE 58-37

Treviso: Amabiglia 5, Da Pozzo 5, Gini 8, Moretti 4, Paoletti 4, Perini 2, Pobozy 16, Vespignani 12, Zagni 2. All. Matassini