Posaclima Ponzano, il Derby di Marca con la Martina Treviso chiude la preseason

Settimana ricca di impegni per la Posaclima Ponzano Basket: ad una dozzina di giorni dall’inizio della regular season le ragazze di coach Gambarotto hanno ancora un paio di amichevoli per scaldare i motori in vista della prima giornata di Serie A2 in programma sabato 7 ottobre alle 20:30 al Palazzetto dello Sport di Rovigo, contro la neo promossa Solmec Rhodigium Basket.

Sarà però l’altra new entry della categoria a testare le biancoverdi: domani sera, martedì 26, la Posaclima sarà impegnata in un’amichevole ad Abano, prima dell’ultimo test della pre season, fissato per venerdì 29 alle 19:30 a Istrana, contro la Nuova Pallacanestro Treviso. Entrambe la partite sono ad ingresso libero.

Appuntamento speciale mercoledì 27: la squadra e lo staff al completo saranno ospiti nello splendido Hotel Donna Lucia di Ponzano per un aperitivo con sponsor e partner. Sarà un momento di festa e occasione per presentare la squadra ai soci sostenitori del Ponzano Basket.

La Posaclima dovrà attendere ancora un po’ per vedere la bomber uruguaiana Camila Kirschenbaum in biancoverde. La guardia classe 2002 ha infatti raggiunto la finale con il suo Aguada battendo 2-0 lo Sporting. Per Camila 18.5 punti, e 24.5 di valutazione nelle due partite. L’atto finale sarà di nuovo contro la corazzata Malvin di Montevideo, ancora imbattuto. Per aggiudicare il titolo la sfida sarà al meglio delle 5 gare.