LBF, la Martina Treviso chiude la preseason con il derby con la Ecodent Alpo

Quarantacinque minuti già dal sapore di campionato. Va ad Alpo il derby amichevole contro Martina Treviso: 77-79 il finale, al termine di una gara molto piacevole e combattuta.

In casa trevigiana ottime le prestazioni di una Pobozy già in palla, e protagonista con una doppia doppia da 23 punti e 12 rimbalzi. Sono quattro in tutto le giocatrici di Treviso che hanno chiuso in doppia cifra: dopo Pobozy anche Gini, Vespignani e Perini.

L’approccio alla partita sorride alle ospiti che partono fortissime sparando a raffica dall’arco dei 6.75, riuscendo a segnare 27 punti nei primi dieci minuti e dando dimostrazione della grande caratura del proprio roster. Nel secondo quarto la musica cambia, perché Treviso alza l’intensità difensiva e in attacco si rivede la fludità delle ultime uscite: l’operazione remuntada si concretizza ancor prima della sirena dell’intervallo.

La gara s’incanala sui binari del grande equilibrio dando spazio a un vero antipasto di campionato, tra due squadre che potranno offrire davvero una bella pallacanestro. Alla fine dopo un supplementare la spunta Alpo, ma gli applausi e le buone indicazioni sono per entrambe le squadre.

Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, Treviso disputerà una sola amichevole la prossima settimana: maggiori informazioni verranno fornite nelle prossime ore.

IL TABELLINO

MARTINA TREVISO – ECODENT ALPO 77-79

Treviso: Amabiglia 5, Da Pozzo 5, Gini 13, Moretti 8, Perini 12, Pobozy 23, Vespignani 11, Zagni. All. Matassini