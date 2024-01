Per Treviso serata da dimenticare: perde match e accesso alla Coppa Italia

Prestazione sottotono delle orange che steccano il terzo quarto e affondano contro una super Alpo. La Ecodem Alpo espugna il parquet del Martina Treviso portandosi a casa il derby veneto e la qualificazione alla Coppa Italia.

La partita

La Partita (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Parmesani (11 punti, 8 rimbalzi e 2 recuperi) rompe gli indugi con un tocco morbido a trovare il fondo della retina, le trevigiane rispondono prontamente con un parziale di 6-0 di cui è Pobozy (14 punti e 9 rimbalzi) la principale artefice; la numero 14 poco più tardi duella con Nori (12 punti), la quale viene supportata da Parmesani per riportare la Alpo sul -2 (10-8).

Le padrone di casa registrano un altro break di 8-2 con Da Pozzo, Egwoh, D'angelo (9 punti e 8 rimbalzi) e Perini (8 punti e 5 rimbalzi) portandosi a tre possessi di vantaggio prima che i tiri a cronometro fermo di Moriconi (10 punti e 9 rimbalzi) chiudano il primo quarto sul 18-12.

È proprio Perini a mettersi in spalle Treviso: la ragazza in maglia numero 7 porta a +10 la sua squadra, tuttavia la reazione della Ecodem è dietro l'angolo e arriva con la coppia Turel-Frustaci, abile a registrare un parziale di 2-7 per ricucire lo strappo (26-21).

Soglia risponde a Pobozy con un canestro da due punti e nel finale ci pensa Egwoh a pareggiare i due tiri liberi di Parmesani, mandando le due rivali all'intervallo sul 30-25.

Al ritorno dalla pausa lunga sono le ospiti ad imporre il ritmo di gioco, così prima pareggiano i conti con un parziale di 3-8 – grazie ai tiri a cronometro fermo di Turel (11 punti), Nori e Frustaci (9 punti, 13 rimbalzi e 2 recuperi) – e successivamente siglano altri undici punti in fila con le stesse protagoniste (33-44).

Nei minuti finali, D'angelo e Pobozy provano a riscattare il momento negativo di Treviso, ma Moriconi mette il sigillo sul 37-50 dopo 30' di gioco.

Il quarto periodo si apre con le padrone di casa in missione per rimontare lo svantaggio, tuttavia i canestri di D'angelo e Pobozy vengono vanificati da Rosignoli e Parmesani; successivamente, la numero 7 della Ecodem piazza la tripla e Nori sfrutta il tocco morbido per regalare il massimo vantaggio alle ospiti (42-59).

Con la vittoria in tasca, Alpo viaggia in folle e sfrutta i viaggi in lunetta per aumentare il distacco con l'avversaria, regalandosi il successo nel derby veneto; i 100” restanti lasciano campo a Treviso per siglare un parziale di 8-0 con il canestro di Egwoh, il gioco da tre punti di Vespignani (7 punti e 5 recuperi) e la bomba di Moretti per il 55-64 finale.

Il tabellino

Martina Treviso - Ecodem Alpo 55 - 64 (18-12, 30-25, 37-50, 55-64)



MARTINA TREVISO: Zagni, Vespignani* 7 (3/6, 0/4), Amabiglia, Perini* 8 (2/5, 1/2), Moretti 5 (0/3, 1/2), D'Angelo C. * 9 (3/12, 1/3), Gini 3 (1/1, 0/3), Pobozy* 14 (6/17 da 2), Da Pozzo* 2 (1/5 da 2), Egwoh 7 (3/4 da 2) Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 19/54 - Tiri da 3: 3/16 - Tiri Liberi: 8/17 - Rimbalzi: 42 16+26 (Pobozy 9) - Assist: 12 (Vespignani 4) - Palle Recuperate: 10 (Vespignani 5) - Palle Perse: 12 (Perini 3)



ECODEM ALPO: Parmesani* 11 (4/6, 0/2), Nori* 12 (3/7, 0/1), Turel* 11 (1/4, 2/3), Fiorentini NE, Rosignoli 5 (1/2, 1/1), Moriconi* 10 (0/4, 2/6), Soglia 6 (2/5 da 2), Chiaretto NE, Mancini NE, Furlani NE, Frustaci* 9 (2/5, 0/3), Pastore Allenatore: Soave N.



Tiri da 2: 13/34 - Tiri da 3: 5/16 - Tiri Liberi: 23/26 - Rimbalzi: 44 6+38 (Frustaci 13) - Assist: 7 (Rosignoli 3) - Palle Recuperate: 7 (Parmesani 2) - Palle Perse: 14 (Parmesani 4)

Arbitri: Gallo S., Secchieri D.