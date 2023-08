Martina Treviso, le date della preseason e il roster completo

Inizierà il 21 agosto la stagione 2023/2024 di Martina Treviso pronta ad affrontare la terza stagione nel campionato di serie A2 femminile. Agli ordini di coach Alberto Matassini e della vice Laura Nicolini, il roster trevigiano si ritroverà alle 17,30 al PalaPascale per il raduno ufficiale e la conseguente prima sgambata della stagione.

In vista dell’esordio in campionato fissato per sabato 7 ottobre, lo staff tecnico orange ha fissato una serie di amichevoli. S’inizia il 2 settembre con lo scrimmage in casa dell’A.S. Vicenza cui seguirà la settimana successiva, sabato 9 settembre, l’amichevole ancora fuori casa contro Mantova.

Per vedere all’opera a Treviso Zagni e compagne bisognerà attendere il 16 settembre quando al PalaPascale si disputerà l’amichevole contro la Futurosa Trieste. La settimana successiva, le orange saranno attese addirittura da un doppio impegno: il 20 settembre ad Abano contro la neopromossa formazione padovana, e il 23 a Treviso contro l’Alpo Basket, squadra che ha allestito un roster di altissima qualità.

A concludere il ricco programma della preseason orange ci sarà l’appuntamento con il derby trevigiano che per la prima volta si disputerà in amichevole: venerdì 29 settembre con sede ancora da definire, infatti, si disputerà la gara contro la Posaclima Ponzano Basket.

Questo il roster a disposizione di coach Matassini, che sarà coadiuvato da Laura Nicolini come assistant coach e da Alessandra Mio come preparatrice atletica.

3 – Cecilia ZAGNI

4 – Sofia VESPIGNANI

5 – Claudia AMABIGLIA

7 – Veronica PERINI

9 – Sofia MORETTI

12 – Natalia LALIC

13 – Anna GINI

14 – Karolina POBOZY

16 – Eva DA POZZO

24 – Ashley EGWOH

Saranno aggregate alla prima squadra anche le giovani Maria Sole Galeotti, Sofia Lamparelli ed Elena Lazzari.