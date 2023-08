Serie A2 femminile, primo giorno di lavoro per la Martina Treviso

Le vacanze sono ufficialmente finite. E’ iniziata la stagione 2023/2024 di Martina Treviso: primo giorno di lavoro per la squadra di coach Alberto Matassini che si è ritrovata al PalaPascale per iniziare la preparazione in vista del campionato di serie A2 femminile.

Roster quasi al completo per lo staff trevigiano che ha accolto le nuove arrivate Moretti, Pobozy, Da Pozzo, Paoletti ed Egwoh, e dato il bentornato a Vespignani, Zagni, Amabiglia e Gini.

Le ultime due atlete del roster arriveranno nei prossimi giorni: Veronica Perini e Natalia Lalic.

Aggregate alla prima squadra anche Anna Paoletti, e le giovani Maria Sole Galeotti, Sofia Lamparelli ed Elena Lazzari.

“Finalmente iniziamo questa nuova stagione – le parole della presidente Marika Possamai – ed è un piacere tornare a far parlare il campo dopo i mesi in cui ci siamo dedicate al mercato per allestire la miglior squadra possibile. Ripartiamo dalle emozioni della scorsa stagione, con la consapevolezza che confermarsi non è mai semplice, e questo deve essere un ulteriore stimolo per tutto l’ambiente. Siamo riusciti ad allestire la squadra che volevamo e siamo orgogliose di affidare il progetto tecnico a un allenatore preparato come Alberto Matassini. Nei prossimi giorni arriveranno anche le ultime atlete e poi il gruppo sarà al completo per queste sei settimane di preparazione che ci porteranno all’esordio in campionato del 6 ottobre”.

In occasione del primo allenamento lo staff tecnico ha nominato anche il nuovo capitano di Martina Treviso: sarà Cecilia Zagni, alla terza stagione consecutiva con la maglia orange.

La squadra lavorerà al PalaPascale per la preparazione atletica affidata ad Alessandra Mio per due settimane, poi dal 2 settembre via alle amichevoli con la trasferta a Vicenza per un totale di 6 scrimmage che si concluderà con l’inedito derby preseason contro Ponzano in programma il 29 settembre.