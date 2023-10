Martina Treviso, a Ca' Sugana la presentazione del roster 2023-2024

Ora è davvero tutto pronto: domani sera alle 19 inizia la stagione 2023/2024 di Martina Treviso alla sua terza stagione nel campionato di serie A2 femminile.

Venerdì 6 ottobre la squadra, alla presenza di Andrea Sacilotto, fondatore e proprietario di Martina Pulizie, main sponsor della società, stata ricevuta e presentata all’Amministrazione comunale di Treviso, nella prestigiosa sede di Ca’Sugana: ad accogliere capitan Zagni e tutte le compagne è stato il vice sindaco con delega allo sport, Alessandro Manera.

L’incontro è stato l’occasione per presentare anche la nuova divisa da gioco realizzata da GEMS, sponsor tecnico di NPT, dedicata alla città di Treviso: la divisa infatti avrà come sfondo l’inconfondibile skyline di Piazza dei Signori che accompagnerà le ragazze di coach Alberto Matassini.

“Siamo la squadra femminile che rappresenta la città di Treviso ai vertici del basket femminile – le parole della presidente Marika Possamai - e per questo abbiamo voluto portare sempre con noi la nostra meravigliosa città e promuoverla attraverso le nostre divise con cui affronteremo le nostre avversarie in tutta l’Italia”.

DOMANI LA SFIDA CONTRO UMBERTIDE AL PALAPASCALE – ingresso gratuito

Sabato inizia il campionato con la prima palla a due della stagione: la squadra sarà al completo, per affrontare Umbertide: si tratta di una sfida inedita, in quanto le due formazioni non si sono mai affrontate. L’ingresso per questa prima partita sarà gratuito.

“Finalmente inizia la stagione, abbiamo lavorato duramente in questi 40 giorni di preseason – le parole di coach Alberto Matassini – Vogliamo metterci alla prova contro una buona squadra, allenata da un ottimo coach e con atlete che ben conoscono la categoria. Sarà subito un banco di prova importante”.

Palla a due ore 19. Arbitri: Nicola e Di Mauro. DIRETTA STREAMING: La gara sarà trasmessa in diretta grazie al media partner di Nuova Pallacanestro Treviso, Streaming Sport sul canale Youtube: https://www.youtube.com/c/StreamingSport-it