Playout Serie A2 femminile, la Podolife Treviso perde la serie con l'Alperia Bolzano

Finisce male per la Podolife Nuova Pallacanestro Treviso la serie del Playout di Serie A2 di basket femminile contro la Alperia Bolzano. Finisce con una netta sconfitta, 76-54 il finale, una sconfitta che fa pendere la bilancia della serie in favore delle bolzanine che la vincono per 2-1 garantendosi un altro anno nel secondo campionato nazionale.

Per le ragazze guidate da Coach Rossi adesso resta l'ultima possibilità, quella dello scontro con la perdente dell'altro Playout del girone, quello tra Acciaierie Valbruna Bolzano-A.S. Vicenza.

La partita - Dopo la sconfitta patita a Treviso mercoledì scorso Bolzano decide di mettere subito in chiaro che la serie deve essere sua. Al temine del primo quarto è avanti di +6, 18-12 il parziale. Il distacco nella seconda frazione resta praticamente invariato fino alla sirena quando l'Alperia piazza il colpo del 34-27 che manda le formazioni al riposo con un distacco di +7.

Al ritorno sul parquet Bolzano imprime al match un'altra accelerazione allargando alle due cifre il distacco. Al minuto 30 il tabellone recita Bolzano 53, Treviso 43. Nel quarto finale la Podolife di fatto sparisce dal parquet permettendo alla Alperia di giganteggiare e di andare a vincere il match con un netto 76-54 finale.

Il tabellino di Alperia Basket Club Bolzano - Podolife Nuova Pallacanestro Treviso 76-54 (18-12, 34-27, 53-43, 76-54)



ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Cremona* 2 (0/1, 0/3), Servillo 7 (0/1, 1/1), Egwho* 18 (7/10 da 2), Fall* 19 (2/6, 4/7), Ovner* 12 (3/5, 1/4), Assentato 3 (1/2 da 3), Desaler NE, Iob NE, Schwienbacher NE, Vella* 15 (3/8, 1/1)

Allenatore: Sacchi R.



Tiri da 2: 15/31 - Tiri da 3: 8/18 - Tiri Liberi: 22/24 - Rimbalzi: 41 10+31 (Vella 11) - Assist: 13 (Vella 6) - Palle Recuperate: 7 (Fall 4) - Palle Perse: 17 (Squadra 3)



PODOLIFE NUOVA PALL. TREVISO: Degiovanni 6 (3/7, 0/1), Perisa* 8 (2/8, 1/6), Zagni* 2 (1/2, 0/1), Diodati* 2 (1/6, 0/2), Vaidanis NE, Beraldo* 8 (2/6, 1/4), Tramontin NE, Battilotti NE, Gini 12 (0/1, 4/5), Merlini*, Bona NE, Volpato 16 (6/7 da 2) Allenatore: Rossi F.



Tiri da 2: 15/38 - Tiri da 3: 6/19 - Tiri Liberi: 6/10 - Rimbalzi: 24 8+16 (Perisa 6) - Assist: 10 (Diodati 4) - Palle Recuperate: 7 (Volpato 2) - Palle Perse: 15 (Perisa 4) - Cinque Falli: Perisa



Arbitri: Alessi M., Moratti M.