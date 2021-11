Podolife Treviso, Alica Moravcikova convocata in Nazionale: rinvita la gara con la Alpo

La Podolife Nuova Pallacanestro Treviso comunica, in una nota di stampa, che la pivot classe 1994 Alica Moravcikova, è stata convocata dal coach della nazionale slovacca, Ivan Vojtko, per EuroBasket Women 2023 Qualifiers.

La nazionale slovacca esordirà l'11 novembre a Piestany, palla a due alle ore 18:00, contro la Nazionale Italiana allenata da coach Lino Lardo. La partita sarà trasmessa sul canale YouTube della FIBA.

"È sempre un grande onore giocare per la nazionale - ha dichiarato a caldo la Moravcikova - Nell'ultima qualificazione abbiamo raggiunto un importante traguardo e siamo arrivate all'Europeo".

"In questo round - ha sottolineato l'atleta delle trevigiane - ci impegneremo al massimo e sarò grata per ogni opportunità che il coach e la nazionale mi daranno. Ho apprezzato moltissimo la chiamata di coach Vojtko perchè è un onore per me rappresentare il mio paese a livello europeo".

"Nell'ultima qualificazione avevamo grandi ambizioni e siamo arrivate fin qui - ha concluso la pivoto della Podolife - in questa finestra, sarò felice per ogni minuto in campo e darò il meglio di me per raggiungere l'obiettivo della qualificazione. Combatteremo duro ad ogni partita, daremo il massimo per strappare un pass per gli europei del 2023."

In conseguenza della convocazione della Moravcikova da parte della nazionale Slovacca, la partita tra MEP Equipaggiamenti Navali Alpo Basket e Podolife Treviso in programma sempre l'11 novembre a Villafranca di Verona è stata spostata a mercoledì 24 novembre. Palla a due alle ore 20.00