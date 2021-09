La Posaclima Ponzano Basket di scena a Bolzano nel Memorial Paola Mazzali

Dopo le due ottime prestazioni nelle amichevoli contro la Fila Lupe San Martino in Lupari e le Sisters Bolzano, la Posaclima Ponzano Basket è attesa, in questo fine settimana, da un appuntamento diventato ormai un classico nelle preseason biancoverdi: il Memorial Paola Mazzali.

Il torneo in memoria della storica capitan dalle Basket Basket Club Bolzano vittima di un incidente d’auto a soli 32 anni, quando era ancora in piena attività, si terrà sabato 25 e domenica 26 settembre a Bolzano.

Oltra a Ponzano e Bolzano, società organizzatrice, giocheranno la competizione anche Vigarano e Udine. Di fatto un ottimo antipasto del campionato, a circa due settimane, si parte il 9 ottobre, dalla prima palla a due della stagione.

La Posaclima Ponzano debutterà nel Memorial sabato 25 alle ore 20 sfidando le padroni di casa di Bolzano, mentre alle 17,30 si sfideranno Vigarano e Udine nell'altra seminfinale.

Domenica 26 sono in programma le finali. Alle 16 per il 3° e 4° posto ed alle 18:00 la finalissima che assegnerà il trofeo.

Come riporta in una nota di stampa la società organizzatrice per accedere al PalaMazzali si dovranno osservare, tassativamente, le norme anti covid19 ed in particolare quella relative a Green Pass, controllo della temperatura corporea mascherina e distanziamento sociale. Per accedere al Pala Mazzali è prevista la prenotazione, le informazini saranno disponibili nel pomeriggio di venerdì 24 sui siti delle società partecipanti, per un massimo di 3 persone a richiesta.