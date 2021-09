Posaclima Ponzano Basket, sabato un nuovo test: avversaria di turno la Bolzano Sister

Sabato 18, al PalaCicogna, secondo test stagionale per la Posaclima Ponzano Basket. Nella prima uscita bella vittoria contro la Pettenon Cosmetics San Martino

Parte con una bella prestazione, contro la Pettenon Cosmetics San Martino, la preseason della Posaclima Ponzano Basket. Le ragazze di coach Zimerle, martedì 14 settembre, hanno superato in amichevole le veronesi per un complessivo 64 a 49.

La partita amichevole si è giocata con il meccanismo dell'azzeramento del tabellone al termine di ogni quarto. Nel quintetto iniziale biancoverde assenti, in via precauzionale, la Brunelli oltre a Carraro, Rescifina e Camporeale impegnate con la Umana Reyer Venezia femminile nella trasferta in Croazia.

Le ragazze trevigiane si sono aggiudicate tutti e quattro i periodi giocati con i parziali di 10-18, 11-18, 18-15 e 10-14. Quanto alle singole da segnalare l’ottima prestazione di Van Der Kejil, 17 punti e referto per lei. In doppia cifra anche la Gobbo. Nel gruppo squadra di Ponzano sono presenti anche le giovani Matteucci, Rosar, Civiero e Carrer del settore giovanile della Reyer.

Il prossimo impegno di Ponzano è in programma sabato 18 settembre al PalaCicogna contro la Sisters Bolzano, squadra segnalata in grandissima forma. Quattro vittorie su quattro nelle amichevoli di preseason. Palla a due alle ore 19. La gara si disputerà a porte aperte e con ingresso gratuito. Per accedere al PalaCicogna sarà necessario presentare il Green Pass.