Buone notizie per la Posaclima Ponzano: Richelle Van Der Keijl convocata dalla nazionale olandese

Splendida notizia per la Posaclima Ponzano Basket: Richelle Van Der Keijl, centro olandese, classe 1993, tesserata con la società biancoverde, è stata convocata dalla Nazionale orange per la prossima finestra di match Fiba.

La Van Der Keijl si è messa in luce nelle prime cinque giornate del campionato di Serie A2 di Basket femminile, viaggiando con una media di 16 punti a partita e oltre 8 rimbalzi. Numeri che non sono sfuggiti alla Coach Julie Barennes che ha deciso di portarla nel roster.

Il centro olandese sarà impegnato nelle due gare di qualificazione al Campionato Europeo di giovedì 11 novembre in casa contro l'Irlanda e domenica 14 novembre contro la Bielorussia.

Per Richelle si tratta di un graditissimo ritorno in nazionale dopo aver indossato la canotta orange nei campionati Europei Under 18 e Under20.

In concomitanza con la convocazione della Van Der Keijl in nazionale il Ponzano Basket ha chiesto alla Lega Basket Femminile il rinvio della gara di campionato in programma sabato 13 novembre al PalaCicogna contro la RMB Brixia Basket Brescia. La partita sarà recuperata in data da fissare tra le due squadre.