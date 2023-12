Serie B: la Rucker torna alla Zoppas Arena nel big match contro San Severo

Squadra in casa

Squadra in casa San Vendemiano

Rialzarsi. E' questo l'obiettivo in casa Rucker San Vendemiano dopo la pesante sconfitta nel match contro Ruvo di Puglia. I bianconeri tornano alla Zoppas Arena per un'altra sfida di alta classifica ancora contro una squadra pugliese.

A far visita alla Rucker, arriva la Cestitica San Severo, squadra appaita in classifica con 16 punti proprio a Chiumenti e compagni. Sarà una sfida compilcata per i bianconeri chiamati a reagire dopo la batosta subita domenica scorsa.

A presentare la sfida arrivano le parole di T. Oxilia.

Sieti reduci da una sconfitta netta a Rvuo, contro la capolista non c'è mai stata partita. Come ha reagito la squadra e come si è preparata al match contro San Severo?

"Fin dal primo allenamento, tornati da Ruvo abbiamo ricominciato a lavorare in palestra in maniera ancora più decisa e coesa rispetto a prima. L'intenzione è che non ricapiti mai più quello che è successo domenica."

Siamo ad un terzo della stagione regolare, che idea ti sei fatto di questo nuovo campionato?

"Si tratta senza dubbio di un campionato competitivo, con un livello tecnico e fisico importante, per vincere in trasferta occorre fare prestazioni solide. Ogni avversario, anche se è dietro di te in classifica, è un contender che può farti male".

Appuntamento domenica 3 dicembre, palla a due alle 18.00.