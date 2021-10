Presentato il roster della Posaclina Ponzano. Pizzolon: "Potremo toglierci delle belle soddisfazioni"

Finalmente si parte!!! Sabato 9 ottobre inizia ufficialmente la stagione della Posaclima Ponzano in Serie A2. E' la quarta stagione nel secondo campionato nazionale per la società biancoverde che, al PalaCicogna, palla a due alle ore 19:00, ospiterà la Blackiron-Rentpoint.it Carugate. In preparazione del vernissage della stagione giovedì 7 ottobre la squadra e lo staff societario sono stati ufficialmente presentati al Relais Monaco di Ponzano dal manager sportivo Andrea Vidotti

Erano presenti all'incontro il sindaco Antonello Baseggio, il vice sindaco Michele Favaro e l’assessore allo sport, Giampaolo Cenedese oltre al presidente di Fip Treviso, Fabio Coldebella ed ai tanti imprenditori ed amici che accompagneranno in questa nuova avventura in Serie A2 il club presieduto da Carlo Pizzolon.

Ed è stato proprio Pizzolon ad aprire l'iniziativa con un discorso competente ed apassionato: “La nostra è una storia recente e mai avrei pensato di raggiungere questi livelli". E aggiunge: "Mai avrei pensato da ex calciatore di innamorarmi di questo sport e questa società. La passione è alla base di tutto". E spiega: "Veniamo da due anni molto difficili, ma anche grazie all’impegno di tante persone che sono entrate in società, siamo partiti nel migliore dei modi. E anche la squadra credo che possa regalarci una stagione in cui potremo toglierci delle belle soddisfazioni”.

A conferma della forza del progetto del Ponzano Basket, in solida collaborazione con la Reyer Venezia, ospite d’onore della serata è stato il nuovo dirigente generale della Campionesse d'Italia, Eugenio Dalmasson, accompangnato dal direttore del settore femminile nonché vice presidente di Legabasket femminile, Paolo De Zotti: “Un progetto come quello di Ponzano non c’è in giro – ha sottolineato il dirigente di Lega - Abbiamo gli occhi puntati su questa squadra, su questo sistema di gioco e su questa nuova conduzione tecnica”.

Al Relais Monaco, ovviamente, è stata presentato tutto il roster della che sarà guidata da coach Anna Zimerle, assieme al vice Christian Trevisiol. "Ci apprestiamo a iniziare questa nuova stagione con la sfida contro Carugate – commenta la coach biancoverde – Sia noi che loro non arriviamo a questo appuntamento nelle migliori condizioni, a causa di alcune assenze".

"E’ una sfida che potrebbe essere etichettata come uno scontro diretto - ha sottolineato il tecnico - ma la prima giornata è ancora troppo presto per fare queste considerazioni. Non vediamo l’ora di scendere in campo, consapevoli che ci attende un campionato molto intenso, con un gruppo di 4-5 squadre che lotteranno per la promozione: subito dopo queste possiamo provare anche noi a fare capolino".

Da segnalare, infine, che da questa stagione la società guidata da Pizzolon potrà contare sul lavoro del direttore generale Bruno Polon, del team manager Salvatore Raciti, dei consiglieri Valeria Pagnossin e Nicola Stradiotto, del segretario Daniele Peron e del nuovo responsabile del settore giovanile, Sergio Giarrizzo. All'incontro erano presenti anche il main sponsor, Posaclima, nella persona di Nicola Straudi e del leader sponsor, Ambrosi partner, Leonardi Ambrosi, oltre ai tanti imprenditori da sempre a fianco della società.

Il roster ufficiale della Posaclima Ponzano 2021-2022

1 Rescifina Anna Daria Guardia 2003

5 Bianchi Matilde Playmaker 2003

7 Giordano Viviana Playmaker 1989

8 Camporeale Chiara Ala 2001

11 Gobbo Claudia Ala 1998

12 Carraro Anita Guardia 2004

15 Van Der Keijl Richelle Pivot 1993

20 Brunelli Greta Guardia 1990

21 Sekulic Milica Pivot 2003 198 ITA

A cui si uniranno di volta in volta le giovani dell’Under19 della Reyer