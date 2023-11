Serie B: la Rucker San Vendemiano travolta da Ruvo di Puglia nel big match di giornata

Brutta sconfitta per la Rucker San Vendemiano nel big match di giornata sul campo della Tecnoswitch Ruvo di Puglia.

Dopo 5 minuti la strada per i bianconeri è già in salita. I veneti subiscono la verve di Contento e Leggio e all'intervallo è gia -21. Ruvo trova con continuità la via del canestro mentre la Rucker sembra la brutta copia di quella vista finota e il divario si dilata fino al 92 a 69 finale. E' Calbini il miglior marcatore con 21 punti, Chiumenti chiude con 19 punti e 8 rimbalzi. Domenica prossima si torna alla Zoppa Arena per il match contro San Severo.

Le dichiarazioni di M. Carrea:

"Penso che la cosa più onesta è prima di tutto fare i complimenti a Ruvo che ha fatto una partita di altissimo livello, sotto tutti i punti di vista. Da parte nostra ci aspettavamo sicuramente qualcosa di diverso, l'indisponibilità di Gatti ci ha costretto a cambiare rotazioni e quintetti. Non siamo riusciti a pareggiare l'energia dei nostri avversari, di questo dobbiamo prenderci la responsabilità e lo faremo a partire dal prossimo allenamento. Se noi vogliamo competere a questo livello, la partita di questa sera ci ha detto che il gap con Ruvo, in questo momento, è importante.".

Tecnoswitch Ruvo di Puglia - Rucker San Vendemiano 92-69 (27-15, 23-14, 21-19, 21-21)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Marco Contento 20 (4/7, 3/6), Gianmarco Leggio 19 (6/6, 2/3), Darryl joshua Jackson 17 (1/5, 5/9), Luca Toniato 15 (2/3, 2/4), Lorenzo Galmarini 10 (5/10, 0/0), Mario jose Ghersetti 7 (2/6, 1/3), Giacomo Eliantonio 4 (2/4, 0/0), Manuel Diomede 0 (0/0, 0/0), Giacomo Granieri 0 (0/0, 0/0), Andrea Traini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 12 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Lorenzo Galmarini 11) - Assist: 18 (Marco Contento 5)

Rucker San Vendemiano: Lorenzo Calbini 21 (9/13, 1/3), Alberto Chiumenti 19 (8/12, 0/0), Mauro Zacchigna 11 (1/1, 3/4), Tommaso Oxilia 7 (3/9, 0/0), Sebastiano Perin 5 (0/3, 1/3), Alberto Cacace 3 (0/1, 1/3), Edoardo Di emidio 3 (0/0, 1/4), Enrico Vettori 0 (0/1, 0/2), Kristaps Gluditis 0 (0/1, 0/6), Nicolò Gatti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 8 - Rimbalzi: 30 11 + 19 (Alberto Chiumenti 8) - Assist: 7 (Edoardo Di emidio, Kristaps Gluditis 2)