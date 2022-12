Serie B: la Rucker non sbaglia. Al PalaSaccon battuta la Green basket Palermo

Ancora una vittoria per la Rucker San Vendemiano che, al PalaSaccon, batte il Green basket Palermo e rimane in scia della capolista Orzinuovi.

Un'ottima Palermo quella arrivata a San Vendemiano. Gli ospiti senza alcun timore partono bene e trovano con continuità la visa del canestro in un primo quarto in equilibrio 20-21. Nel secondo quarto la Rucker stringe le maglie in difesa e riesce ad arginare l'attacco siciliano con un tabellone che all'intevallo lungo vede Nicoli e compagni avanti di 3 lunghezze.

Nella ripresa arriva la spallata decisiva dei padroni di casa che trovano ottimi tiri in attacco e riescono a mantenere alta l'attenzione in difesa allungando in maniera decisiva. Nell'ultimo quarto la Rucker gestisce il vantaggio e porta a casa la nona vittoria su 10 gare disputate raggiungendo la vetta della classifica in attesa della sfida di Orzinuovi.

Rucker San Vendemiano - Green Basket Palermo 84-67 (20-21, 17-13, 23-15, 24-18)

Rucker San Vendemiano: Matteo Nicoli 24 (0/1, 8/12), Damir Hadzic 16 (5/8, 1/5), Marco Perin 12 (3/4, 2/4), Samuel Sackey 12 (4/5, 0/0), Enrico maria Gobbato 10 (2/3, 1/3), Giacomo Baldini 8 (2/4, 1/5), Jacopo Vedovato 2 (1/5, 0/0), Luca Colombo 0 (0/2, 0/1), Alessandro Abramo 0 (0/0, 0/0), Giacomo Sanguinetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 15 - Rimbalzi: 31 10 + 21 (Samuel Sackey 8) - Assist: 23 (Giacomo Baldini 7)

Green Basket Palermo: Francesco Morciano 19 (6/7, 2/5), Dario Masciarelli 19 (3/7, 1/5), Nikola Markus 11 (4/8, 0/0), Valerio Costa 10 (3/8, 1/3), Jona Di giuliomaria 6 (0/0, 2/2), Alessio Ronconi 2 (1/1, 0/1), Giuseppe Lombardo 0 (0/1, 0/2), Vittorio Moltrasio 0 (0/0, 0/0), Andrea Birra 0 (0/1, 0/1), Giuseppe Caronna 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 23 - Rimbalzi: 29 8 + 21 (Nikola Markus 8) - Assist: 12 (Valerio Costa 5)