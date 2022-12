Serie B: La Rucker San Vendemiano batte a domicilio la Brianza casa basket

Squadra in casa

Vittoria sofferta per la Rucker San Vendemiano che, nonostante i tanti assenti per infortunio, batte a domicilio la Brianza casa basket in una sfida dura ed equilibrata.

Dopo tre quarti di grande equilibrio l'allungo decisivo degli ospiti arriva nel quarto periodo. I ragazzi di coach Mian stringono le maglie in difesa e con Nicoli e Baldini allungano in maniera decisiva e portano a casa una vittoria importantissima.

Lissone Interni Brianza Casa Basket - Rucker San Vendemiano 72-79 (22-22, 15-17, 17-23, 18-17)

Lissone Interni Brianza Casa Basket: Fabio Bugatti 29 (9/13, 3/6), Matteo Galassi 15 (3/6, 2/9), Luca Fabiani 9 (2/5, 1/1), Lanzi Tommaso 8 (1/2, 2/9), Davide Poser 7 (2/5, 1/3), Adam abba Adamu 2 (1/1, 0/0), Davide Todeschini 1 (0/1, 0/4), Flavio Pirola 1 (0/0, 0/0), Paolo Redaelli 0 (0/0, 0/0), Ador Roda 0 (0/0, 0/0), Petar Jovanovic 0 (0/0, 0/0), Giacomo Contestabile 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 14 - Rimbalzi: 32 7 + 25 (Luca Fabiani 9) - Assist: 12 (Fabio Bugatti 5)

Rucker San Vendemiano: Matteo Nicoli 24 (4/6, 5/10), Giacomo Baldini 21 (2/6, 4/8), Giacomo Sanguinetti 11 (1/3, 2/5), Samuel Sackey 7 (2/5, 0/0), Jacopo Vedovato 5 (1/3, 0/0), Marco Perin 5 (1/1, 1/2), Damir Hadzic 3 (0/3, 1/2), Luca Colombo 3 (0/1, 0/1), Enrico maria Gobbato 0 (0/1, 0/0), Alessandro Abramo 0 (0/0, 0/0), Tobia Durante 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 31 - Rimbalzi: 35 7 + 28 (Samuel Sackey 9) - Assist: 10 (Giacomo Sanguinetti 6)