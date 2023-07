Altro arrivo in casa Rucker: Enrico Vettori è un nuovo giocatore bianconero

La Rucker non si ferma. Continua la campagna di rafforzamento con Michele Gherardini che piazza un altro colpo per la stagione 2023/2024.

Enrico Vettori, figlio d’arte, è un nuovo giocatore bianconero.

Enrico è una guardia di 192 cm e 92 kg. Nato l’8 marzo 2004, è uno dei prospetti più interessanti della pallacanestro italiana e arriva alla Rucker dopo gli anni nel settore giovanile della Benetton e poi di Treviso Basket. Ha partecipato a diverse finali nazionali nelle varie categorie under di eccellenza e della Next Gen Cup, indossando più volte anche la maglia delle Nazionali giovanili di categoria. Nelle ultime due stagioni è stato aggregato in pianta stabile nel roster della prima squadra di TVB.

Enrico Vettori: “Sono entusiasta di approdare alla Rucker che ho scelto per la chiarezza del progetto tecnico e delle ambizioni che la Società mi ha descritto. Spero e credo di trovare un ambiente che mi consenta di esprimere le mie potenzialità e di trovare spazio. Mi impegnerò al massimo per potermi inserire nelle dinamiche del gruppo e poter aiutare prima possibile la squadra”.

Michele Gherardini: “Enrico è sicuramente uno dei migliori 2004 italiani, ha davanti a sé una carriera importante. Ha talento offensivo e punti nelle mani, è un ragazzo ‘cresciuto a pane e basket’ e gli ultimi due anni in cui è stato aggregato alla Serie A di TVB gli hanno consentito una crescita tecnica e fisica. Pensiamo sia pronto per questa sua prima esperienza, inteso come giocatore che entra nelle rotazioni di una squadra senior in cui avrà sicuramente la possibilità di ritagliarsi un ruolo”.