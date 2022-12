Serie B: La Rucker San Vendemiano ospita Green basket Palermo per continuare a vincere

Continuare a vincere per inseguire la vetta. Il mese di dicembre della Rucker San Vendemiano si apre con la sfida interna al Green basket Palermo.

Al PalaSaccon, i ragazzi di coach Mian, vogliono riscattare l'ultima sconfitta interna contro Padova e continuare a inseguire la capolista Orzinuovi. A far visita ai veneti saranno i siciliani del Green basket Palermo reduci dalla sconfitta interna contro l'Agribertocchi.

Palermo è attualmente nel gruppetto di squadre a quota 6 punti dopo nove gare disputate e ha bisogno di tornare a vincere per uscire dalla mischia. Favori del pronostico tutti per i padroni di casa che però dovranno fare molta attenzione e non sottovalutare l'avversario.

Appuntamento sabato 3 dicembre, palla a due alle 20.30.