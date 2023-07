Rucker: Nicolò Gatti è il primo confermato del 2023/2024

Nicolò Gatti vestirà la maglia della Rucker anche nella prossima stagione.

Lo abbiamo visto in campo solo nell’ultima parte del campionato a causa di quel maledetto infortunio al ginocchio in pre-season che ci ha impedito di averlo sul parquet per tanto, troppo tempo.

“Un solo messaggio: dopo una stagione negativa, a livello personale, come quella passata, non c’è spazio per le parole ma solo per i fatti. Le dichiarazioni stanno a zero, ho una voglia pazzesca di tornare in campo che è l’unico spazio dove dimostrare con i fatti che possiamo, tutti insieme, fare una stagione di alto livello. Ci vediamo in campo”.

Michele Gherardini: “Nicolò è la prima, importante riconferma. Sappiamo tutti com’è andata l’anno scorso, l’ultima parte fa poco testo perché l’infortunio che ha dovuto affrontare non consente un giudizio basato su poche partite giocate in condizioni non ancora ottimali. La riconferma nasce da valutazioni sia sulla persona sia sul giocatore, il cui trascorso cestistico è chiaro. Siamo contenti che sia ancora dei nostri augurandoci che tutto quello che l’anno scorso non c’è stato possa arrivare nella stagione 23-24”.