Serie B: La Rucker non sbaglia. Al PalaSaccon battuta la Pallacanestro Viola

Seconda vittoria consecutiva per la Rucker San Vendemiano. Al PalaSaccon, la Pallacanestro Viola, si arrende alla maggiore qualità della rosa dei trevigiani che, grazie ad un primo quarto da 31 punti segnati, indirizzano il match sin dalle prime battute.

La Viola soffre per tutto il primo tempo l’intensità dei padroni di casa, prova a rimontare nella ripresa, quando i ritmi si abbassano leggermente, ma non abbassa mai il gap sotto la doppia cifra. Per San Vendemiano devastante Sanguinetti con 25 punti e un 7/10 da dietro l’arco che mette i brividi.

Rucker San Vendemiano - Pall. Viola Reggio Calabria 91-77 (31-14, 21-19, 18-17, 21-27)

Rucker San Vendemiano: Giacomo Sanguinetti 25 (2/2, 7/10), Damir Hadzic 17 (3/5, 3/4), Marco Perin 15 (3/4, 1/4), Giacomo Baldini 12 (3/5, 2/4), Enrico maria Gobbato 10 (2/2, 2/4), Matteo Nicoli 5 (1/1, 1/4), Samuel Sackey 3 (1/2, 0/0), Jacopo Vedovato 2 (1/2, 0/0), Luca Colombo 2 (1/4, 0/2), Davide Guazzotti 0 (0/0, 0/0), Alessandro Abramo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 15 - Rimbalzi: 29 5 + 24 (Enrico maria Gobbato 11) - Assist: 14 (Giacomo Sanguinetti 5)

Pall. Viola Reggio Calabria: Andrea Renzi 25 (4/11, 4/8), Stefano Spizzichini 13 (5/13, 0/0), Vincenzo Provenzani 13 (1/3, 3/5), Davide Marchini 9 (1/6, 1/5), Giambattista Davis 9 (2/2, 1/1), Michelangelo Laquintana 4 (2/2, 0/0), Federico Bischetti 2 (1/2, 0/0), Simone Farina 2 (1/2, 0/2), Fabio lorenzo Freno 0 (0/0, 0/0), Alessandro rosario Ziino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 16 - Rimbalzi: 28 8 + 20 (Stefano Spizzichini 9) - Assist: 11 (Davide Marchini 5)