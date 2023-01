Serie B: La Rucker è ancora in vacanza, Monfalcone domina e porta a casa la vittoria

Squadra in casa

Squadra in casa San Vendemiano

Parte male il 2023 della Rucker San Vendemiano. I veneti crollano in casa della Pontoni Monfalcone che passeggia e conquista una vittoria importante per la propria classifica.

Partita senza storia con gli ospiti mai scesi in campo e sempre costretti ad inseguire con la partita che, all'intervallo lungo, era già chiusa. Top scorer Roberto Prandin autore di 23 punti in una serata perfetta per tutta la Pontoni.

Per la Rucker una sconfitta che non ti aspetti che lancia un campanello d'allarme per il proseguo del campionato.

Pontoni Monfalcone - Rucker San Vendemiano 80-58 ?(25-14; 42-29; 59-43)

Pontoni Monfalcone: Roberto Prandin 23 (4/9, 3/5), Massimo Rezzano 21 (2/6, 3/4), Marco Bacchin 15 (3/9, 1/2), Devil Medizza 11 (5/7, 0/0), Armin Mazic 7 (0/3, 2/8), Nicolo' Soncin 3 (1/2, 0/2), Andrea Coronica 0 (0/1, 0/0), Giovanni Bellato 0 (0/1, 0/0), Stefano Marson 0 (0/0, 0/1), Giulio Maiola 0 (0/1, 0/0), Andrea Cestaro 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 35 - Rimbalzi: 34 5 + 29 (Devil Medizza 13) - Assist: 13 (Devil Medizza 6)

Rucker San Vendemiano: Enrico maria Gobbato 21 (5/6, 3/8), Marco Perin 9 (1/5, 1/2), Giacomo Baldini 7 (1/3, 1/3), Samuel Sackey 6 (3/4, 0/0), Jacopo Vedovato 5 (2/3, 0/0), Damir Hadzic 5 (0/3, 0/3), Giacomo Sanguinetti 5 (1/4, 1/4), Matteo Nicoli 0 (0/3, 0/5), Luca Colombo 0 (0/3, 0/0), Alessandro Abramo 0 (0/0, 0/0), Davide Guazzotti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 - Rimbalzi: 39 7 + 32 (Samuel Sackey 10) - Assist: 5 (Jacopo Vedovato, Giacomo Sanguinetti 2)