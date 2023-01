Serie B: La Rucker ospita la Rimadesio Desio per aprire il girone di ritorno

Il girone di ritorno del campionato di Serie B si apre al Pala Saccon per la Rucker San Vendemiano. La squadra di coach Mian ospita la Rimadesio Desio.

Dopo la vittoria contro Padova che ha regalato la qualificazione in Coppa Italia, la Rucker vuole continuare il suo cammino in campionato. Non sarà facile visto il valore dell'avversario. Desio infatti, è attualmente al sesto posto in classifica e in piena lotta per i playoff grazie a 8 vittorie e 7 sconfitte nelle prime 15 gare disputate.

I Lombardi sono una squadra imprevedibile come dimostra l'andamento avuto fin qui in campionato. Gli otto successi ottenuti, infatti, sono stati perfettamente divisi tra casa e trasferta. La Rucker dovrà mettere in campo la massima attenzione in una sfida che anticipa la fase finale di Coppa Italia.

Appuntamento al PalaSaccon, Sabato 21 gennaio, palla a due alle 20.30.