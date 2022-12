Serie B: La Rucker San Vendemiano sfiore l'impresa ma cade sul campo di Orzinuovi

Squadra in casa

Squadra in casa San Vendemiano

Sfiora il colpaccio la Rucker che recupera dal -19 portandosi con la tripla di Perin e i liberi di Baldini a -1 a un minuto dalla fine. Orzinuovi però non si scompone e con Procacci da 3 punisce i bianconeri che, senza Hadzic, mettono in mostra carattere e un Perin e Vedovato in grande evidenza.

Agribertocchi Orzinuovi - Rucker San Vendemiano 80-76 (20-17, 27-15, 17-16, 16-28)

Agribertocchi Orzinuovi: Riziero Ponziani 17 (7/8, 0/0), Ennio Leonzio 17 (2/2, 3/7), Giovanni Gasparin 12 (2/7, 1/6), Mattia Da campo 11 (4/6, 1/3), Alessandro Procacci 9 (1/3, 2/3), Nicolas Alessandrini 7 (1/6, 1/3), Emanuele Trapani 4 (2/5, 0/2), Destiny Agbamu 3 (1/5, 0/0), Marco Planezio 0 (0/0, 0/0), Elia Frigerio 0 (0/0, 0/0), Emanuele Carnevale 0 (0/0, 0/0), Daniel Trebeschi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 20 - Rimbalzi: 31 10 + 21 (Nicolas Alessandrini 7) - Assist: 16 (Riziero Ponziani, Ennio Leonzio, Alessandro Procacci, Emanuele Trapani 3)

Rucker San Vendemiano: Marco Perin 23 (2/3, 5/12), Jacopo Vedovato 15 (6/6, 0/0), Enrico maria Gobbato 13 (1/3, 3/7), Giacomo Baldini 12 (3/7, 1/3), Giacomo Sanguinetti 7 (0/1, 2/8), Matteo Nicoli 5 (1/4, 1/4), Samuel Sackey 1 (0/1, 0/0), Luca Colombo 0 (0/0, 0/0), Alessandro Abramo 0 (0/0, 0/0), Damir Hadzic 0 (0/0, 0/0), Davide Guazzotti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 20 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Jacopo Vedovato 11) - Assist: 10 (Giacomo Baldini 4)