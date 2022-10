Serie B: La Rucker San Vendemiano non si ferma. Battuta anche Ragusa

Squadra in casa

Squadra in casa San Vendemiano

La Rucker San Vendemiano sa solo vincere. Al PalaSaccon arriva la quarta vittoria consecutiva per i veneti che battono, al termine di una partita condotta sin dall'inizio, la Virtus Ragusa.

Partita condotta sin dalla palla a due da parte de padroni di casa che nel primo quarto sfornano canestri (28 punti) e provano subito a dare la prima spallata alla gara. Gli ospiti però non mollano e prima dell'intervallo lungo provano a ricucire lo strappo e a restare in scia.

Nella ripresa il copione non cambia. I padroni di casa conducono e Ragusa rincorre riuscendo a farsi sotto nel finale senza riuscire però a cambiare le sorti della sfida. Per la Rucker arriva la quarta vittoria consecutiva in un inizio di stagione davvero da incorniciare.

Rucker San Vendemiano: Marco Perin 23 (4/8, 4/9), Damir Hadzic 21 (7/10, 2/6), Giacomo Baldini 12 (3/6, 1/2), Jacopo Vedovato 11 (5/8, 0/0), Enrico maria Gobbato 8 (4/5, 0/2), Giacomo Sanguinetti 5 (0/1, 1/7), Matteo Nicoli 2 (1/3, 0/5), Samuel Sackey 2 (1/3, 0/0), Luca Colombo 1 (0/1, 0/0), Davide Guazzotti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 36 14 + 22 (Damir Hadzic 11) - Assist: 21 (Giacomo Sanguinetti 6)

Virtus Ragusa: Andrea Sorrentino 19 (4/4, 2/8), Bogdan Milojevic 17 (4/7, 0/0), Kurt Cassar 14 (2/3, 2/2), Roberto Chessari 13 (3/8, 1/7), Franco Gaetano 9 (3/5, 0/1), Matteo Zanetti 8 (2/7, 0/3), Filippo Valenti 0 (0/0, 0/1), Giovanni Ianelli 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Festinese 0 (0/0, 0/0), Simon Ugochukwu andrew 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 29 / 39 - Rimbalzi: 30 8 + 22 (Franco Gaetano 7) - Assist: 16 (Kurt Cassar, Roberto Chessari, Matteo Zanetti 4)