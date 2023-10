Serie B: La Rucker cala il tris. Battuta la Virtus Imola nella prima alla Zoppas Arena

Terza vittoria consecutiva per la Rucker che debutta alla Zoppas Arena nel migliore dei modi nella prima gara infrasettimanale della stagione. Dopo un primo quarto non brillante in cui Imola dimostra di essere squadra di carattere, è perin a trascinare i suoi segnando nel secondo parziale ben 14 punti (4/6 da 3).

Cacace e Gatti premiano i padroni di casa al rientro in campo dopo l'intervallo, e la Rucker scava un solco che Imola non riuscirà più a colmare. Top scorere Gluditis con 19 punti.

Le parole di coach Carrea:

"Ci tenevamo tantissimo a debuttare alla Zoppas Arena con una vittoria, e di questo sono contento. Meno della prestazione del primo tempo dove non siamo stati capaci di eseguire quanto avevamo in programma. Decisamente migliore il rientro in campo, ma servirà una prova con meno sbavature e più durezza mentale e fisica in più per affrontare al meglio l'impegno di domenica prossima."

Rucker San Vendemiano - Virtus Imola 76-64 (18-15, 23-15, 19-15, 16-19)

Rucker San Vendemiano: Kristaps Gluditis 19 (0/2, 6/10), Sebastiano Perin 18 (2/4, 4/6), Nicolò Gatti 11 (2/5, 2/4), Tommaso Oxilia 8 (4/6, 0/1), Alberto Cacace 7 (2/8, 0/1), Lorenzo Calbini 7 (2/4, 1/3), Alberto Chiumenti 5 (2/3, 0/0), Riccardo Dalla cia 1 (0/0, 0/0), Mauro Zacchigna 0 (0/3, 0/1), Enrico Vettori 0 (0/0, 0/0), Edoardo Di emidio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 14 - Rimbalzi: 40 13 + 27 (Tommaso Oxilia 10) - Assist: 18 (Alberto Cacace 5)

Virtus Imola: Dario Masciarelli 19 (2/6, 5/6), Daniel Ohenhen 13 (5/11, 0/0), Juozas Balciunas 8 (1/3, 1/5), Marco Barattini 6 (1/1, 0/4), Marco Morara 5 (1/2, 1/2), Francesco Magagnoli 4 (2/5, 0/2), Gioacchino Chiappelli 4 (2/5, 0/2), Jacopo Aglio 3 (1/2, 0/3), Richard ygor Morina 1 (0/4, 0/1), Alessandro Alberti 1 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 18 - Rimbalzi: 33 12 + 21 (Daniel Ohenhen, Gioacchino Chiappelli 7) - Assist: 16 (Richard ygor Morina 4)