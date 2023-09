Rucker San Vendemiano: Al PalaSaccon parte la stagione contro la Virtus Padova

In attesa della fine dei lavori di adeguamento del parquet della Zoppas Arena, il match contro la Virtus Padova sarà l’occasione per vedere all’opera capitan Gatti e compagni nel primo match della stagione 23-24 e salutare quello che è stato l’impianto di gioco della Società del Presidente Guberti per tutti questi anni.

Ecco le parole del capitano:

Finalmente è tempo di campionato. Come sta la squadra?

Siamo carichi e pronti ad iniziare. Abbiamo fatto una buona pre season, mostrando cose positive nelle amichevoli e in supercoppa. Personalmente mi sento bene, ho lavorato tanto e duramente quest'estate dopo l'infortunio.

Sei il nuovo capitano bianconero. Cosa significa per te?

Sono contento. Oggettivamente è un ruolo importante che però non cambia molto il mio modo di approcciare allenamenti e partite.E' un motivo in più per fare bene e ripagare la fiducia di tutti.

Appuntamenrto domenica 1 ottobre, palla a due alle 18.00.