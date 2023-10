Serie B Nazionale: La Rucker non si ferma. Straordinario successo ad Ozzano

Squadra in casa

Squadra in casa San Vendemiano

E' una grande Rucker San Vendemiano quella che espugna con grande autorità il Pala Arti Grafiche Reggiani, battendo la Logimatic Group Ozzano. Serata da incorniciare per l'attacco veneto che segna ben 93 punti mandando 5 giocatori in doppia cifra.

Partono subito forte gli ospiti che provano a indirizzare subito il match. Ozzano però non crolla e reagisce provando a rispondere colpo su colpo. Nel momento più importante però la Rucker si compatta dimostrando grande carattere e qualità tecniche. Gli esterni veneti trovano con continuità la via del canestro con Cacace e Chiumenti a dare solidità e certezze anche nei momenti in cui Ozzano vola sul +14.

Dopo un terzo quarto equilibrato, la sfida si decide negli ultimi 10 minuti dove la Rucker gioca in maniera perfetta portando a casa il secondo successo consecutivo in trasferta.

Mercoledi nel turno infrasettimanale, l'esordio casalingo contro la Virtus Imola.ù

Logimatic Group Ozzano - Rucker San Vendemiano 77-93 (28-22, 19-24, 21-20, 9-27)

Logimatic Group Ozzano: Costantino Bechi 20 (8/13, 0/4), Alessandro Piazza 16 (2/3, 3/7), Riccardo Cortese 9 (1/3, 2/7), Lionel Abega 9 (3/4, 1/5), Keller cedric Ly-lee 8 (3/8, 0/0), Gianni Mancini 8 (2/4, 0/1), Federico Terzi 3 (1/1, 0/0), Carlo Balducci 2 (1/1, 0/2), Mattia Pavani 2 (1/1, 0/1), Giulio Martini 0 (0/1, 0/0), Joel Myers 0 (0/0, 0/0), Giulio Zambianchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 - Rimbalzi: 38 16 + 22 (Costantino Bechi 10) - Assist: 16 (Alessandro Piazza 10)

Rucker San Vendemiano: Lorenzo Calbini 17 (7/9, 1/4), Sebastiano Perin 15 (0/2, 5/6), Kristaps Gluditis 14 (2/5, 3/7), Alberto Cacace 14 (3/3, 2/5), Mauro Zacchigna 10 (0/1, 2/3), Tommaso Oxilia 9 (2/6, 1/2), Nicolò Gatti 8 (1/1, 1/5), Alberto Chiumenti 6 (1/3, 0/0), Enrico Vettori 0 (0/0, 0/1), Edoardo Di emidio 0 (0/0, 0/0), Riccardo Dalla cia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 27 - Rimbalzi: 31 10 + 21 (Tommaso Oxilia 7) - Assist: 22 (Lorenzo Calbini, Kristaps Gluditis 7)