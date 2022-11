Serie B: La Rucker ospita la Virtus Padova per continuare a vincere

Ottava giornata di campionato e gara casalinga per la Rucker che torna al PalaSaccon per riabbracciare il proprio pubblico dopo l’importante vittoria contro Mestre di una settimana fa.

Avversario di turno la Virtus Padova, nel secondo match a tinte venete di una serie che dopo Mestre e Virtus vedrà i bianconeri affrontare anche Vicenza in trasferta.

La Virtus ha 6 punti ed è inserita in un gruppo di ben sei squadre dal 6° all’11° posto. Per i patavini, dopo tre sconfitte consecutive con Lumezzane, Crema e Mestre, due vittorie a Monfalcone e nel derby contro UBP, sconfitta con Desio e, nell’ultimo turno, un netto +25 contro Reggio Calabria.

Il leader a tutto tondo è Michele Ferrari, esperto della categoria che con il nuovo Ihedioha assicura solidità e punti nel pitturato. Tra gli esterni, focus sul play De Nicolao e sulle guardie Paolin e Cecchinato, abili tiratori che sanno anche “aprire il campo” in contropiede. In casa Rucker, si cercano conferme a livello di attitudine difensiva -eliminando i passaggi a vuoto dei primi venti minuti contro Mestre-, fluidità offensiva e durezza mentale: soprattutto l’ultima, fondamentale per essere annoverata tra le big del campionato.

Giacomo Sanguinetti: “Non sarà affatto una partita facile né tantomeno scontata, sappiamo che la Virtus è una squadra di valore la cui classifica probabilmente ha qualche punto in meno per quello che è il reale potenziale del team. È molto grintosa, mette tanta energia in ogni giocata, con giocatori che amano correre e fare contropiede. Dovremo stare molto attenti e “stare sul pezzo” per tutta la partita. Se è vero che loro arriveranno carichi per fare il colpaccio, noi siamo reduci da una vittoria di peso e da un record di vinte che non vogliamo interrompere. Rischio di appagamento? Potrebbe essere fisiologico, ma ci siamo parlati questa settimana e siamo tutti motivati affinché non succeda. L’obiettivo è l’ottava vittoria”.

Palla a due alle 20.30, arbitrano Di Pilato di Milano e Marenna di Varese.