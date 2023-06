Rucker: Si conclude con un terzo posto il primo torneo Neonis per U17

Con un bilancio di tre vittorie e una sconfitta (in semifinale con Azzurra Trieste), gli U17 l chiudono al terzo posto il 1° Torneo Neonis. Due weekend di grande basket per chiudere la stagione agonistica con un’organizzazione eccellente da parte della società ospitante che ha reso il torneo un’esperienza estremamente positiva per i ragazzi.

La finale 3°-4° posto ha visto Mantesso e compagni disputare i primi quindici minuti decisamente sottotono, riuscendo solamente nei minuti finali della seconda frazione ad entrare in ritmo e piazzando il break decisivo all’inizio della ripresa, gestendo poi il vantaggio fino alla sirena finale.