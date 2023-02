Serie B: La Rucker crolla sotto i colpi della Virtus Lumezzane

Squadra in casa

Squadra in casa San Vendemiano

La Rucker cade al PalaSaccon contro Lumezzane. Mai in partita la squadra di coach Mian, costretta ad inseguire già dal primo quarto, chiuso sotto di 16. Non cambia la sostanza nel secondo tempo e arriva la seconda sconfitta consecutiva casalinga.

Partenza shock per i padroni di casa che non trovano mai la via del canestro e subiscono ben 23 punti nei primi dieci minuti. Nel secondo quarto Lumezzane mantiene il controllo della sfida.

Nella ripresa la Rucker prova a reagire ma, non è giornata per i ragazzi di Mian, che non riescono ad impensierire la Virtus che meritatamente porta a casa la vittoria e due punti importantissimi.

Rucker San Vendemiano - LuxArm Lumezzane 47-71 (7-23, 14-18, 18-18, 8-12)

Rucker San Vendemiano: Matteo Nicoli 14 (4/9, 2/5), Omar Dieng 13 (4/6, 1/4), Enrico maria Gobbato 7 (3/3, 0/3), Damir Hadzic 5 (2/5, 0/2), Jacopo Vedovato 4 (2/6, 0/0), Giacomo Sanguinetti 2 (1/7, 0/7), Samuel Sackey 2 (1/2, 0/0), Luca Colombo 0 (0/1, 0/1), Tobia Durante 0 (0/0, 0/0), Giacomo Baldini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 6 - Rimbalzi: 30 7 + 23 (Jacopo Vedovato 9) - Assist: 8 (Giacomo Sanguinetti 3)

LuxArm Lumezzane: Andrea Scanzi 19 (3/7, 4/6), Daniele Perez 11 (2/7, 1/5), Samuel Dilas 10 (5/11, 0/1), Daniele Mastrangelo 10 (2/5, 2/5), Massimiliano Fossati 9 (3/3, 0/0), Edoardo Maresca 6 (0/0, 2/5), Luca Dalco' 4 (2/4, 0/1), Daniele Ciaramella 2 (0/2, 0/0), Mattia Savesi 0 (0/0, 0/0), Stephane Djiya 0 (0/0, 0/0), Ludwig gustav Tilliander 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 12 - Rimbalzi: 35 4 + 31 (Edoardo Maresca 12) - Assist: 15 (Edoardo Maresca, Daniele Ciaramella 3)