Serie B: La Rucker si spegne nella ripresa e crolla sotto i colpi di Ragusa

Squadra in casa

Squadra in casa San Vendemiano

Crolla la Rucker San Vendemiano che, dopo un primo tempo terminato in vantaggio si spegne nella ripresa e crolla sotto i colpi della Virtus Ragusa.

Parte bene la Rucker che nei primi due quarti mette in campo le sue qualità chiudendolo in vantaggio 37-29. Nella ripresa però si spegne la luce. L'attacco si ineppa e la difesa non riesce ad arginare le giocate offensive dei siciliani.

Finisce 74 a 62 per Ragusa che porta meritatamente a casa la vittoria.

Virtus Ragusa - Rucker San Vendemiano 74-62 (16-17, 13-20, 25-11, 20-14)

Virtus Ragusa: Kurt Cassar 25 (9/15, 1/8), Roberto Chessari 18 (4/8, 1/4), Andrea Epifani 12 (2/6, 1/2), Giovanni Ianelli 10 (0/7, 3/8), Giorgio Calvi 4 (2/2, 0/1), Matteo Zanetti 3 (0/1, 1/2), Simon Ugochukwu andrew 2 (1/3, 0/4), Andrea Sorrentino 0 (0/0, 0/1), Franco Gaetano 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Festinese 0 (0/0, 0/0), Filippo Valenti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 22 - Rimbalzi: 45 10 + 35 (Kurt Cassar 11) - Assist: 16 (Giovanni Ianelli 5)

Rucker San Vendemiano: Jacopo Vedovato 12 (5/8, 0/0), Matteo Nicoli 12 (0/4, 4/6), Giacomo Sanguinetti 11 (1/4, 3/5), Matteo Palermo 8 (2/8, 0/3), Damir Hadzic 6 (2/5, 0/3), Enrico maria Gobbato 6 (0/2, 2/3), Samuel Sackey 5 (2/2, 0/0), Omar Dieng 2 (1/2, 0/2), Luca Colombo 0 (0/3, 0/0), Giacomo Baldini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 23 - Rimbalzi: 39 6 + 33 (Matteo Palermo 10) - Assist: 11 (Giacomo Sanguinetti 6)