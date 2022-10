Serie B: La Rucker sa solo vincere. Battuta Lumezzane a domicilio

Squadra in casa

Squadra in casa San Vendemiano

Terza vittoria consecutiva per la Rucker San Vendemiano che, con grande autorevolezza, batte a domicilio la LuxArm Lumezzane. Solidità difensiva e in attacco alcune giocate che hanno contribuito in modo decisivo alla terza vittoria dei bianconeri.

LuxArm Lumezzane – Rucker San Vendemiano 67-74 (15-20, 21-21, 12-14, 19-19)

LuxArm Lumezzane: Daniele Mastrangelo 19 (1/3, 5/8), Andrea Scanzi 16 (2/6, 3/5), Samuel Dilas 14 (3/8, 2/3), Edoardo Maresca 10 (1/5, 2/6), Daniele Ciaramella 7 (2/4, 0/3), Daniel Alexander perez 1 (0/3, 0/2), Luca Dalcò 0 (0/1, 0/1), Ludwig Tilliander 0 (0/1, 0/0), Stephan Djiya 0 (0/0, 0/0), Nicolo’ Salvinelli 0 (0/0, 0/0), Mattia Savesi 0 (0/0, 0/0), Filippo Becchetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 16 – Rimbalzi: 33 10 + 23 (Edoardo Maresca 12) – Assist: 14 (Daniele Ciaramella 8)

Rucker San Vendemiano: Giacomo Sanguinetti 15 (3/6, 3/6), Damir Hadzic 14 (2/4, 3/4), Enrico maria Gobbato 13 (2/4, 3/5), Marco Perin 9 (3/5, 1/6), Luca Colombo 8 (4/4, 0/0), Jacopo Vedovato 7 (2/7, 0/0), Giacomo Baldini 4 (1/4, 0/2), Matteo Nicoli 2 (1/2, 0/3), Samuel Sackey 2 (1/1, 0/0), Tobia Durante 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 9 – Rimbalzi: 33 8 + 25 (Enrico maria Gobbato 8) – Assist: 14 (Giacomo Sanguinetti 5)