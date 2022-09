Serie A1 femminile, sabato 24 la presentazione ufficiale della Podolife Treviso

Weekend senza gare per la Podolife Treviso che dopo le amichevoli con la Women Apu Udine e la Ecodent Alpobasket Villafranca di Verona, si prende un fine settimana di stacco dal basket giocato, ma non dagli impegni societari.

Infatti le ragazze di coach Francesco Iurlaro saranno protagoniste della presentazione ufficiale della squadra che si terrà sabato 24 settembre, inizio ore 11.30 nella sede del main sponsor trevigiano, Podolife.

L’evento sarà l’occasione per presentare una ad una le giocatrici che formeranno il roster della prossima stagione e anche per conoscere da vicino l’azienda che, per la seconda stagione consecutiva, accompagnerà il club nell’avventura nel campionato di serie A2. La presentazione verrà trasmessa in diretta streaming sui canali social della società.